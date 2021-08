Európska únia predlžuje clá na americkú bionaftu o päť rokov

Brusel 2. augusta (TASR) - Európska únia (EÚ) ponechá svoje clá na americkú bionaftu ešte ďalších päť rokov. Dospela totiž k záveru, že ich odstránenie by pravdepodobne viedlo k nárastu dovozu za umelo nízke ceny.



Clá, ktoré sa datujú od roku 2009, sa predlžujú do roku 2026, uviedol v pondelok oficiálny vestník EÚ.



Európska komisia, ktorá prípad preskúmala, dospela k záveru, že americkí výrobcovia by mohli zvýšiť svoju kapacitu na plný výkon a presmerovať tiež časť exportu bionafty z menej ziskových trhov do EÚ, najväčšieho trhu na svete.



Podľa zistenia Komisie, americkí producenti už predávajú tieto palivá do tretích krajín za ceny nižšie, ako sú ceny v USA, čo znamená, že sú dampingové. Ťažia pritom z dotácií vrátane daňových úľav, grantov a záruk za pôžičky.



Antidampingové clá sa pohybujú od nuly do 198 eur za tonu a clá súvisiace s dotáciami v pásme od 211,2 do 237 eur za tonu. Clá nie sú kumulatívne, preto platí ktorákoľvek z týchto dvoch foriem cla.



Prípad predložila Európska rada pre bionaftu v mene výrobcov z EÚ, ako sú francúzsky Saipol a nemecký Verbio.