EÚ predstaví plány na odstrihnutie sa od ruských palív až v marci

Brusel 27. januára (TASR) - Európska komisia (EK) môže posunúť dátum, kedy by mala zverejniť cestovnú mapu o odstránení posledných fosílnych palív, ktoré EÚ dováža z Ruska vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG). Na pondelňajšie informácie spravodajskej agentúry Bloomberg upozornil spravodajca TASR.



Podľa agentúry Bloomberg, ktorá sa odvoláva na nemenované zdroje blízke tejto agende, exekutíva EÚ by mohla predstaviť svoj plán 26. marca, teda o mesiac neskôr, ako sa pôvodne očakávalo. Plán EK by mal obsahovať podrobnosti o krokoch, ktoré musia členské štáty EÚ podniknúť, aby sa úplne vzdali dovozu ruských fosílnych palív s cieľom obmedziť financovanie ruskej invázie na Ukrajinu cez zisky z predaja energonosičov.



Skvapalnený plyn zostáva jedným z najdôležitejších palív pôvodom z Ruska, na ktorom je Európa energeticky závislá, a to aj potom, ako Ukrajina od 1. januára ukončila tranzit ruského zemného plynu cez plynovody na svojom území.



Minulý rok EÚ nakúpila rekordné množstvo ruského LNG, pričom najväčšími dovozcami boli Francúzsko, Španielsko a Belgicko. Niektoré členské štáty Únie dovážajú z Ruska aj jadrové palivo pre svoje atómové elektrárne.



Skupina 10 členských štátov EÚ eurokomisiu vyzvala na sprísnenie opatrení voči Rusku zavedením ďalších obmedzení na zemný plyn a skvapalnený plyn. Tieto snahy však narážajú na požiadavku jednomyseľného hlasovania na úrovni všetkých 27 členských štátov EÚ.



Brusel si ako nezáväzný cieľ stanovil úplne vyradiť ruské palivá z energetického mixu EÚ do roku 2027.



Únia medzitým pripravuje v poradí už 16. balík sankcií uvalených na Rusko pre inváziu na Ukrajinu. Nové sankcie by mali byť prijaté vo februári, keď uplynú tri roky od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine.