EÚ predstaví usmernenia na koordinované ukončenie obmedzení

Brusel 7. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová predstaví v stredu usmernenia exekutívy EÚ s cieľom zabezpečiť členským krajinám návrat do normálneho života a koordinované ukončenie obdobia izolácie, ktoré tieto štáty zaviedli v snahe obmedziť šírenie nového typu koronavírusu. Uviedol v utorok hovorca EK Eric Mamer.



Exekutíva EÚ sa rozhodla predstaviť svoje odporúčania za situácie, keď už najmenej dva členské štáty - Dánsko a Rakúsko - predložili svoje vlastné plány na postupné zrušenie prijatých karanténnych opatrení.



"Sme presvedčení, že je dôležité predložiť tieto návrhy teraz, pretože niektoré členské štáty už ohlásili prvé kroky pre nadchádzajúce týždne a považujeme za veľmi dôležité, aby sa to dialo koordinovaným spôsobom," vysvetlil Mamer.



Hovorca pripomenul, že Viedeň a Kodaň už predtým informovali eurokomisiu a ostatné členské štáty EÚ o svojich stratégiách postupného uvoľňovania krízových opatrení.



"Chápeme, že tieto stratégie sa budú zavádzať postupne, krok za krokom, čo je dôležitý prvok, ktorý objasníme v stredu," dodal Mamer.



Rakúsko v pondelok zverejnilo harmonogram, podľa ktorého chce svoj plán zavádzať do praxe po Veľkej noci (12. apríla), pričom začne s opätovným otvorením malých podnikov a reštaurácií. Rovnako aj dánska premiérka Mette Frederiksenová oznámila postupné rušenie obmedzení, čo od 15. apríla okrem iného znamená aj opätovné otvorenie jaslí, materských a základných škôl.



Uvoľnenie niektorých opatrení a otváranie viacerých prevádzky avizovala v pondelok aj česká vláda. Od utorka sú v Česku napríklad otvorené zberne a výkupy surovín či kompostárne, ale aj vonkajšie športoviská. Od štvrtka sa tam otvoria aj iné predajne, pričom plán na postupné otváranie ďalších chce vláda predložiť po Veľkej noci.



