EÚ predstavila európsku priemyselnú alianciu pre modulárne reaktory

Brusel 9. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že otvára výzvu na predkladanie žiadostí pre novú európsku priemyselnú alianciu pre malé modulárne reaktory (SMR).



Komisia spresnila, že SMR sú jadrové reaktory menšie ako bežné jadrové elektrárne a ich výstavba sa môže spoliehať na systémy a komponenty montované v továrňach.



Posilnením spolupráce na úrovni EÚ aliancia pre SMR urýchli rozmiestnenie prvých modulárnych reaktorov v Únii do začiatku 30. rokov tohto storočia, pričom sa budú dodržiavať najvyššie štandardy bezpečnosti a ochrany, jadrovej bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti. Zároveň to podporí konkurencieschopnosť priemyslu.



Výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič v rozhovore pre TASR potvrdil, že exekutíva EÚ oznámila zámer vytvoriť alianciu pre malé jadrové reaktory, ktoré by mali doplniť "jadrovú flotilu Európy", aj poslancom Európskeho parlamentu počas tohtotýždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. "Tieto nové reaktory by sme radi videli v Európe už začiatkom budúcej dekády," uviedol.



Šefčovič v europarlamente predstavil aj oznámenie EK o odporúčanom cieli znižovania emisií CO2 do roku 2040, ktoré zdôrazňuje, že všetky bezemisné a nízkouhlíkové energetické riešenia sú potrebné na dekarbonizáciu energetického systému v nadchádzajúcich desaťročiach. Týka sa to obnoviteľných zdrojov, jadrovej energie, zvyšovania energetickej účinnosti, skladovania energie, kapacít na zachytávanie a skladovanie uhlíka, geotermálnej a vodnej energie a všetkých súčasných a budúcich zelených bezemisných technológií.



Výzva EK na podávanie žiadostí je zameraná na široké spektrum zainteresovaných strán vrátane predajcov, verejných služieb, špecializovaných jadrových spoločností, finančných inštitúcií, výskumných organizácií, školiacich stredísk a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti stanovené v mandáte aliancie pre SMR.



Prvá výzva na podávanie žiadostí bude otvorená do 12. apríla, po nej budú nasledovať ďalšie výzvy.



Malé modulárne reaktory majú oproti klasickým jadrovým elektrárňam viacero výhod. Sú flexibilnejšie z hľadiska výberu miesta, rýchlosti výstavby a množstva potrebnej chladiacej vody. Lákajú aj viac súkromných investorov vďaka nižším počiatočným nákladom a kratším časom výstavby. Sú vhodné na použitie v integrovaných energetických centrách (v kombinácii s výpadkovými zdrojmi obnoviteľnej energie) a nahrádzajú elektrárne poháňané fosílnymi palivami. Sú schopné poskytovať elektrinu a teplo pre priemysel a diaľkové vykurovanie a mohli by sa používať aj na výrobu nízkouhlíkového vodíka.



