EÚ predstavila globálny investičný program v hodnote 300 miliárd eur

Brusel 1. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila v stredu plán investícií vo výške 300 miliárd eur do roku 2027 do infraštruktúry, digitálnych a klimatických projektov na celom svete. Cieľom je posilniť európske dodávateľské reťazce, podporiť obchod Európskej únie (EÚ) a pomôcť v boji proti klimatickým zmenám.



Schéma s názvom Global Gateway je vnímaná ako odpoveď EÚ na čínsku iniciatívu novej hodvábnej cesty Jeden pás, jedna cesta (Belt and Road Initiative, BRI). Európska schéma sa zameria na digitalizáciu, zdravotníctvo, klímu, energetiku a dopravu, ako aj vzdelávanie a výskum.



Peniaze EÚ vo forme grantov, pôžičiek a záruk budú pochádzať od jej inštitúcií a tiež od vlád, ako aj finančných ústavov v Únii a od národných rozvojových bánk. "EÚ ponúkne svoje financovanie za spravodlivých a výhodných podmienok, aby obmedzila riziko dlhovej tiesne," píše sa vyhlásení.



Čína už v roku 2013 spustila svoj projekt BRI na posilnenie obchodných liniek so zvyškom sveta a vynakladá značné prostriedky na rozvoj infraštruktúry v desiatkach krajín po celom svete.



Predstavitelia EÚ však súkromne uviedli, že podmienky financovania, ktoré ponúka Peking, sú často nevýhodné alebo netransparentné. Spôsobujú, že niektoré chudobnejšie krajiny, najmä v Afrike, sú závislé od Číny prostredníctvom dlhov.



„Bez náležitej transparentnosti, dobrého riadenia a vysokých štandardov môžu byť projekty zle zvolené alebo navrhnuté, môžu zostať neúplné alebo môžu byť použité na podnecovanie korupcie. To nielen brzdí rast a okráda miestne komunity, ale v konečnom dôsledku to vytvára závislosti, ktoré môžu obmedziť schopnosť krajín robiť rozhodnutia,“ uviedla Komisia.



Podľa Komisie jej plán Global Gateway (globálna brána) sa bude zameriavať na vytváranie väzieb s inými krajinami bez vytvárania závislostí. „Zameria sa na fyzickú infraštruktúru, ako sú káble z optických vlákien, čisté dopravné koridory, čisté prenosy elektrickej energie, s cieľom posilniť digitálne, dopravné a energetické siete,“ oznámila Komisia.



„Poskytne tiež priaznivé prostredie, aby sa zabezpečilo, že projekty budú fungovať, a to tým, že ponúkne atraktívne investície a podmienky priaznivé pre podnikanie, regulačnú konvergenciu, štandardizáciu, integráciu dodávateľského reťazca a finančné služby."



Komisia tiež informovala, že EÚ touto pomocou iným krajinám presadí aj vlastné záujmy a posilní svoje dodávateľské reťazce, ktorých zraniteľnosť sa prejavila počas pandémie ochorenia COVID-19. „Prispeje to k otvoreniu ďalších obchodných príležitostí pre hospodárstvo EÚ, v ktorom približne 38 miliónov pracovných miest závisí od medzinárodného obchodu,“ dodala EK.