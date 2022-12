EÚ predstavila nové opatrenia na dobudovanie únie kapitálových trhov

Brusel 7. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila návrh opatrení, ktorými chce dosiahnuť ďalšiu fázu rozvoja únie kapitálových trhov EÚ.



Cieľom nových opatrení je zatraktívniť zúčtovacie služby EÚ a zvýšiť ich odolnosť, harmonizovať v celej EÚ určité pravidlá týkajúce sa platobnej neschopnosti podnikov, zmierniť administratívnu záťaž spoločností prostredníctvom nového aktu o kótovaní, najmä malých a stredných podnikov, aby prostredníctvom kótovania na burzách získali lepší prístup k financovaniu z verejných zdrojov.



Komisia spresnila, že ak má únia kapitálových trhov náležite fungovať, EÚ potrebuje mať zavedené bezpečné, spoľahlivé a atraktívne postupy zúčtovania.



Opatrenia EK chcú zatraktívniť zúčtovacie prostredie tak, že sa centrálnym protistranám – ktoré poskytujú zúčtovacie služby – umožní rýchlejšie a jednoduchšie rozširovať sortiment produktov, a že sa účastníkom trhu EÚ poskytnú ďalšie motivačné faktory na to, aby zúčtovanie realizovali a svoju likviditu budovali práve v centrálnych protistranách EÚ.



Nové opatrenia pomôžu vybudovať bezpečný a odolný systém zúčtovania tak, že sa posilní rámec dohľadu EÚ nad centrálnymi protistranami.



V návrhu EK sa od všetkých relevantných účastníkov trhu vyžaduje, aby mali v centrálnych protistranách EÚ otvorené aktívne účty, prostredníctvom ktorých by zúčtovávali aspoň časť určitých systémových zmlúv o derivátoch. Zlepší sa tým riadenie rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu v EÚ.



Každý členský štát má zavedený iný režim platobnej neschopnosti. Pre cezhraničných investorov, ktorí musia pri posudzovaní investičnej príležitosti zvážiť 27 rôznych súborov pravidiel týkajúcich sa platobnej neschopnosti, to predstavuje problém. Návrh EK má za cieľ vo všetkých krajinách EÚ harmonizovať špecifické aspekty insolvenčných konaní (napríklad pravidlá týkajúce sa opatrení, ktorých cieľom je zabrániť dlžníkom v konaní, ktoré by znížilo hodnotu, ktorú veritelia môžu získať). Týka sa pravidiel veriteľských výborov, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie spätne získanej hodnoty medzi veriteľov, či insolvenčných konaní s vopred dohodnutým plánom reštrukturalizácie alebo predaja podniku.



Zavedie sa zjednodušený režim pre mikropodniky s cieľom znížiť náklady na ich likvidáciu a umožní sa, aby boli vlastníci spoločností oddlžení, čím sa im poskytne možnosť začať podnikať nanovo. Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby vypracovali informačný prehľad, v ktorom zhrnú základné prvky svojich vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti platobnej neschopnosti s cieľom uľahčiť cezhraničným investorom rozhodovanie.



Navrhované opatrenia podporia cezhraničné investovanie na jednotnom trhu EÚ, znížia kapitálové náklady spoločností a prispejú k dobudovaniu únie kapitálových trhov.



Celkovo sa očakáva, že prínosy návrhu presiahnu 10 miliárd eur ročne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)