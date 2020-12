EÚ predstavila pohotovostné opatrenia, ak nedôjde k dohode s Britániou

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) aj napriek pretrvávajúcej neistote, či sa do konca týždňa podarí dosiahnuť dohodu so Spojeným kráľovstvom o budúcich vzťahoch, na tomto cieli usilovne pracuje, zároveň však pripravila súbor cielených pohotovostných opatrení, ak k dohode nedôjde. Uviedla to vo štvrtok predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Šéfka exekutívy EÚ po stredajšom rokovaní s britským premiérom Borisom Johnsonom zdôraznila, že Únia aj naďalej vyvíja maximálne úsilie na dosiahnutie vzájomne výhodnej dohody, ktorá by mala platiť od 1. januára 2021.



Zároveň však eurokomisia predložila súbor cielených pohotovostných opatrení zabezpečujúcich základné vzájomné letecké a cestné spojenie medzi EÚ a Britániou a umožňujúcich tiež recipročný vstup rybárskych lodí EÚ a Spojeného kráľovstva do svojich národných vôd.



Cieľom krízových opatrení je nájsť riešenie pre obdobie, počas ktorého neexistuje medzi oboma stranami dohoda. Ak medzi Bruselom a Londýnom k nijakej dohode nedôjde, tieto opatrenia stratia platnosť k stanovenému termínu.



"Našou zodpovednosťou je byť pripravený na všetky scenáre vrátane toho, že do 1. januára 2021 nebude dohoda so Spojeným kráľovstvom uzavretá," uviedla von der Leyenová v správe pre médiá.



Komisia už dopredu upozorňovala všetky zúčastnené strany vo všetkých odvetviach, aby sa od 1. januára 2021 pripravili na všetky možné scenáre, čiže aj na scenár bez dohody, ktorý spôsobí narušenie tokov tovaru či spoluprácu v mnohých oblastiach.



Aj preto EK vo štvrtok navrhla štyri pohotovostné opatrenia na zmiernenie niektorých významných narušení vzťahov s Britániou, ktoré začnú platiť hneď po Novom roku, ak nebude uzavretá dohoda.



V oblasti leteckého spojenia EK navrhla zaistiť určité letecké služby medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou po dobu šiestich mesiacov za predpokladu, že Británia urobí rovnako.



Samostatné nariadenie sa týka bezpečnosti leteckej prevádzky, kde EK navrhla, aby sa rôzne osvedčenia o bezpečnosti výrobkov mohli aj naďalej používať v lietadlách EÚ, čím sa zabráni odstaveniu európskych lietadiel lietajúcich do Veľkej Británie.



Návrh Európskej komisie má byť platný šesť mesiacov aj pri základnom cestnom prepojení a týka sa tak nákladnej, ako aj osobnej cestnej dopravy. EÚ rovnako očakáva reciprocitu zo strany Británie.



V citlivej otázke rybolovu EK navrhuje, aby do uzavretia nového právneho rámca so Spojeným kráľovstvom bol aj po Novom roku zaistený recipročný vstup rybárskych lodí oboch strán do národných vôd. Cieľom je zaručiť udržateľnosť rybného hospodárstva a zamestnanosť v pobrežných komunitách.



Komisia informovala, že s cieľom uľahčiť od 1. januára 2021 uplatňovanie všetkých štyroch navrhovaných nariadení bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom i Radou EÚ.



spravodajca TASR Jaromír Novak