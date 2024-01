EÚ predstavila úspechy v praxi európskych štrukturálnych fondov

Brusel 15. januára (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v pondelok súhrnnú správu o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2023, v ktorej uvádza niektoré z ich úspechov.



Tieto fondy sú hlavnými finančnými nástrojov kohéznej politiky EÚ, podporujúcimi investície do regionálneho rozvoja z programového obdobia 2014 - 2020.



Správa ukázala široký rozsah podpory dostupnej prostredníctvom rôznych programov na obdobie rokov 2014 - 2020 a ich priamy a pozitívny vplyv na regióny, podniky a ľudí. Potvrdila tiež flexibilitu a prispôsobivosť rámca, ktorý poskytuje riešenia dosahov pandémie novému koronavírusu, ruskej vojny proti Ukrajine a následnej energetickej krízy.



Komisia upozornila, že EŠIF pomohli členským štátom starať sa o utečencov a prekonať následky prírodných klimatických katastrof, čím zmiernili tlak na národné rozpočty.



Správa predstavuje úspechy EŠIF do konca roku 2022. Vyplýva z nej, že eurokomisia podporila viac ako päť miliónov podnikov v EÚ; pomohla 64,5 milióna ľuďom nájsť si zamestnanie a podporila sociálne začlenenie a zručnosti prostredníctvom odbornej prípravy; zlepšila zdravotnícke služby pre viac ako 63 miliónov ľudí; zvýšila kapacity výroby energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov energie o viac ako 6000 MW (ekvivalent 2400 veterných turbín); zlepšila energetickú hospodárnosť viac ako 550.000 domácností; ochránila 17 miliónov ľudí pred povodňami a 15 miliónov ľudí pred lesnými požiarmi; podporila vyše 2,8 milióna projektov v agrosektore a vidieckych oblastiach a zachovala viac ako 48.000 pracovných miest a vytvorila vyše 6500 nových pracovných miest v sektore rybolovu a akvakultúry.



EŠIF ako stabilný hnací motor investícií v EÚ svojím dlhodobým rozsahom a tematickým zameraním nasmerovali zdroje na posilnenie územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti regiónov Únie. Zaistili pomoc regiónom a spoločnostiam pri prekonávaní výziev spojených s ekologickou a digitálnou transformáciou a pomáhali pracovníkom zvyšovať kvalifikáciu a podporovali územnú spoluprácu EÚ.



Komisia spresnila, že EŠIF zahŕňajú Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (EFNRH).



Účelom týchto fondov je investovať do vytvárania pracovných miest a udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia.



Medzi ciele politiky sledované v rámci EŠIF patrí podpora výskumu, inovácií a digitálnych technológií; nízkouhlíkové hospodárstvo; dôraz na trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi; podpora malých podnikov; inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; zamestnanosť, lepšie vzdelávanie a odborná príprava; posilnenie inštitucionálnej kapacity verejnej správy a tiež rozvoj miest a územná spolupráca (Interreg).











