EÚ prehrala spor s Amazonom o doplatky daní

Luxemburg 14. decembra (TASR) - Najvyšší súd Európskej únie (EÚ) zamietol vo štvrtok odvolanie Bruselu proti rozhodnutiu, ktoré blokovalo jeho snahu prinútiť Luxembursko, aby od Amazonu požadovalo doplatky na daniach vo výške 250 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Rozhodnutie je úderom nielen pre Európsku komisiu, ale aj pre komisárku pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovú.



Podľa súdu Komisia nepreukázala, že daňové rozhodnutie, ktoré Luxembursko vydalo spoločnosti Amazon, bolo štátnou pomocou, uviedol Súdny dvor EÚ, ktorý vo svojom dnešnom rozsudku zamietol odvolanie Komisie. Amazon rozhodnutie privítal, no aktivisti ho odsúdili.



Vestagerová sa tento týždeň vrátila na svoj post po neúspešnej kandidatúre na šéfku Európskej investičnej banky (EIB), ktorou sa stala španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová.



Práve Vestagerová v roku 2017 obvinila Luxembursko z poskytnutia daňových privilégií internetovému gigantu, ktoré predstavovali nezákonnú štátnu pomoc a nespravodlivú výhodu oproti konkurentom.



V máji 2021 však Všeobecný súd EÚ dospel k záveru, že Luxembursko neposkytlo Amazonu "žiadnu selektívnu výhodu". Komisia sa potom v júli 2021 odvolala na najvyšší právny orgán bloku.



Medzinárodná charitatívna organizácia Oxfam rozhodnutie súdu kritizuje. "Amazon dostal tento rok predčasný vianočný darček," povedala daňová expertka Oxfamu Chiara Putaturová a vyzvala EÚ, aby pracovala na "skutočných" daňových reformách. Môže začať tým, že nebude robiť rozdiely medzi daňovými rajmi vo svete a daňovými rajmi v rámci jej hraníc.



Niektoré štáty bloku s nízkymi daňami umožňujú totiž nadnárodným firmám zriadiť si v nich centrálu, neraz s prázdnymi kanceláriami. To im umožňuje vyhýbať sa plateniu vyšších daní na iných trhoch EÚ, kde generujú väčšinu ziskov.



Mnohé nadnárodné spoločnosti, ktoré hľadajú nižšie daňové sadzby, často využívajú práve Luxembursko.



EÚ však mala v minulosti problémy s obhajobou svojich daňových rozhodnutí a prehrala spory proti Apple a Starbucks, aj keď Apple nemá víťazstvo ešte isté. Najvyšší právny poradca Európskeho súdneho dvora (ESD) minulý mesiac odporučil zrušiť predchádzajúce víťazstvo Applu proti Bruselu v daňovej kauze za 13 miliárd eur.



Jedna z prelomových bitiek medzi Komisiou a americkou technologickou spoločnosťou sa datuje do roku 2016, keď EÚ obvinila Írsko, že umožnilo Apple vyhnúť sa zaplateniu miliárd eur na daniach. Konečné rozhodnutie ESD sa očakáva v priebehu niekoľkých mesiacov, ale sudcovia nie sú viazaní názorom poradcu.