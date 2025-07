EÚ presadzuje rýchle zmiernenie ciel USA a klauzulu „stand-still“

Brusel 9. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) sa blíži k obchodnej dohode so Spojenými štátmi. Snaží sa získať okamžité zmiernenie ciel a záväzok nezavádzať nové opatrenia („stand-still“). Povedal to v stredu predseda výboru Európskeho parlamentu pre obchod Bernd Lange. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Podľa neho by mohol existovať priestor pre určité porozumenie v oblasti ciel na oceľ a automobily. A tiež pre výnimky z niektorých základných ciel. Lange nie je síce súčasťou rokovacieho tímu EÚ, ale je v kontakte so zúčastnenými stranami.



Európska komisia, ktorá rokuje v mene 27-členného bloku, sa snaží dosiahnuť rámcovú dohodu so Spojenými štátmi do 1. augusta.



Únia v súčasnosti čelí clám vo výške 50 % na vývoz ocele a hliníka do USA, 25 % na automobily a plošnému clu na úrovni 10 % na väčšinu ostatných vývozov. Hrozí jej tiež clo vo výške 50 % na dovážanú meď. USA okrem toho plánujú čoskoro zaviesť clá na polovodiče a farmaceutické výrobky.



Tieto opatrenia nie sú pre EÚ prijateľné, povedal Lange, podľa ktorého sú zamerané proti rozvoju priemyslu v európskom bloku.



Lange uviedol, že hlavným cieľom EÚ na rokovaniach je zabezpečiť urýchlene nižšie clá prostredníctvom rámcovej dohody namiesto vyčkávania týždne alebo mesiace na konečnú dohodu. Brusel chce dosiahnuť aj klauzulu „stand-still“, teda prestávku, počas ktorej EÚ nebude čeliť ďalším opatreniam. Dodal, že USA sa doteraz k ničomu z toho nezaviazali.



Agentúra Bloomberg v separátnej správe uviedla, že vyjednávači EÚ sa na rokovaniach zameriavajú na ochranu kľúčových priemyselných odvetví pred masívnymi clami od 1. augusta. Patrí sem napríklad oslobodenie komerčných lietadiel od niektorých ciel, čo by potenciálne posilnilo Airbus, uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Pokúša sa tiež o úľavy pre niektorých výrobcov automobilov s továrňami v USA, čo by pomohlo spoločnostiam ako BMW a Mercedes-Benz, ale iné automobilky, ako je napríklad Ferrari, by mohli prísť o akékoľvek výhody. Špekuluje sa, že aj výrobcovia liehovín dostanú úľavu.



Americké clá teraz podľa odhadov EÚ dosahujú 380 miliárd eur, čo predstavuje približne 70 % exportu do USA. Európska komisia v máji vo svojej ostatnej prognóze znížila svoj odhad rastu ekonomiky v dôsledku obchodnej vojny pre tento rok na 1,1 % z 1,5 % v novembri.



EÚ má do 1. augusta čas na uzavretie predbežnej obchodnej dohody, ktorá by jej zabezpečila 10-percentnú plošnú colnú sadzbu, kým sa budú vyjednávači snažiť dohodnúť trvalú dohodu. Ak sa to nepodarí, clá na takmer všetok vývoz EÚ do USA sa zvýšia na 50 %.