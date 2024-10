EÚ preskúma podporu pre výrobcov brandy, ktorých zasiahli čínske clá

Brusel 8. októbra (TASR) - Európska komisia v utorok oznámila, že preskúma všetky možnosti, ako ponúknuť primeranú podporu výrobcom brandy v Európskej únii (EÚ), ktorých sa dotknú dočasné čínske clá. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Čína v utorok zaviedla dočasné antidumpingové opatrenia na dovoz brandy z Únie, ktoré zasiahli značky od Hennessy po Rémy Martin po tom, ako 27-členný blok schválil clá na elektrické vozidlá (EV) vyrobené v Číne.



"Komisia starostlivo identifikuje a posúdi všetky možnosti, ako ponúknuť primeranú podporu výrobcom z EÚ, ktorí čelia negatívnemu vplyvu tohto neoprávneného rozhodnutia čínskej vlády. Máme k dispozícii nástroje na riešenie škodlivých vplyvov," uvádza sa vo vyhlásení.



Okrem toho Komisia napadne zavedenie dočasných antidumpingových opatrení Číny na dovoz brandy z EÚ na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



"Sme presvedčení, že tieto opatrenia sú neopodstatnené a sme odhodlaní brániť priemysel EÚ pred zneužívaním nástrojov na ochranu obchodu," uviedol hovorca EÚ pre obchod Olof Gill.



Francúzski výrobcovia koňaku v utorok vyzvali na ukončenie eskalujúceho obchodného sporu medzi EÚ a Čínou a varovali, že najnovšie opatrenia ohrozujú ich sektor.



"Apelujeme na našu vládu, aby konečne iniciovala potrebné kroky na ukončenie tejto eskalácie, ktorej sme rukojemníkmi," uviedla lobistická skupina výrobcov koňaku BNIC vo vyhlásení, ktoré podpísali aj ďalší výrobcovia a vývozcovia liehovín.



BNIC dodala, že ešte nedostala podrobnosti o nových pravidlách, ale oznámenie vyslalo signál, že Čína zamýšľa zaviesť ďalšie dane.



Podľa spoločnosti Daxue Consulting Čína v roku 2022 doviezla viac brandy ako ktoréhokoľvek iného destilátu, väčšinu z Francúzska.



EÚ však minulý týždeň dala definitívne zelenú zavedeniu dodatočných ciel až do výšky 35,3 % na elektromobily dovážané z Číny, pretože Peking nespravodlivo dotuje svoj domáci priemysel na úkor európskych výrobcov automobilov. Brusel vyšetruje tiež čínske dotácie na solárne panely a veterné turbíny.



Peking zase začal vyšetrovanie dotácií EÚ pre niektoré mliečne a bravčové výrobky dovážané do Číny.



Čínske ministerstvo obchodu na otázku o opatreniach týkajúcich sa brandy a vyšetrovaní v utorok odpovedalo, že všetko prebieha "v súlade so zákonom".



Hovorca ministerstva dodal, že Peking zvažuje aj ďalšie opatrenia, ako je zvýšenie ciel na autá s väčšími motormi, ktoré produkujú viac emisií.



"Čína prijme všetky potrebné opatrenia, aby pevne chránila legitímne práva a záujmy čínskeho priemyslu a podnikov," dodal hovorca.