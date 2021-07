EÚ preskúma pomoc pre portugalské aerolínie TAP

Brusel 16. júla (TASR) - Regulačné úrady Európskej únie (EÚ) prešetria, či je plán reštrukturalizácie portugalskej leteckej spoločnosti TAP vo výške 3,2 miliardy eur primeraný a v súlade s pravidlami o štátnej pomoci. Oznámila to v piatok Európska komisia.



Plán zahŕňa zrušenie približne 2000 pracovných miest do roku 2022, redukciu platov o 25 %, okresanie flotily a predaj aktív, ktoré netvoria jadro podnikania.



Komisia si posvieti na to, či TAP alebo prevádzkovatelia na trhu poskytnú dostatočný príspevok na náklady na reštrukturalizáciu a či budú prijaté opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov na hospodársku súťaž.



Komisia takisto opätovne schválila predchádzajúce rozhodnutie o záchrannej pôžičke pre TAP v hodnote 1,2 miliardy eur po tom, ako druhý najvyšší európsky súd v máji zrušil jej súhlas, pretože mu regulačné úrady neposkytli dostatočné zdôvodnenie.



Konkurenčná írska letecká spoločnosť Ryanair napadla záchranný úver pre TAP, ktorý je súčasťou balíka pomoci na reštrukturalizáciu v celkovej hodnote 3,2 miliardy eur.



Portugalské ministerstvo infraštruktúry uviedlo, že vyšetrovanie EÚ sa zameria na hodnotenie zlučiteľnosti pomoci s pravidlami podpory pre firmy v ťažkostiach.