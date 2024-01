EÚ preverí BYD, Geely a SAIC pre dotácie na elektromobily

Brusel 12. januára (TASR) - Vyšetrovatelia Európskej komisie v najbližších týždňoch preveria čínske automobilky v rámci vyšetrovania štátnych dotácií pre ázijských výrobcov elektromobilov. Na základe výsledkov sa Komisia rozhodne, či zavedie represívne clá na ochranu európskych výrobcov elektrických vozidiel (EV). Uviedli to tri zdroje zapojené do procesu, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Inšpektori navštívia BYD, Geely a SAIC, uviedli dva zdroje, pričom podľa jedného z nich sa vyšetrovanie nedotkne zahraničných značiek vyrábaných v Číne, ako sú Tesla, Renault a BMW.



Vyšetrovanie, ktoré sa začalo vlani v októbri a má trvať 13 mesiacov, sa snaží zistiť, či lacnejšie elektromobily vyrobené v Číne nespravodlivo profitujú zo štátnych dotácií. Čína označila tieto kroky za protekcionistické. Viedli aj k zvýšeniu napätia medzi Pekingom a Európskou úniou (EÚ).



Európska komisia, čínske ministerstvo obchodu, BYD a SAIC zatiaľ nereagovali na žiadosti o komentár. Automobilka Geely odmietla správu komentovať, ale pripomenula svoje októbrové vyhlásenie, že spoločnosť dodržiavala všetky zákony a podporuje spravodlivú hospodársku súťaž na celom svete.



Jeden zo zdrojov tvrdí, že vyšetrovatelia už dorazili do Číny, zatiaľ čo iný uviedol, že návštevy sú naplánované na tento mesiac a február.



Návštevy slúžia na overovanie priamo na mieste odpovedí, ktoré výrobcovia automobilov poskytli v dotazníkoch, uviedol jeden zdroj. Európska komisia v dokumentoch k vyšetrovaniu uvádza, že je v "počiatočnej fáze", pričom overovacie návštevy sa majú uskutočniť do 11. apríla.



Minulý týždeň začala Čína vyšetrovať, či EÚ nedodáva na čínsky trh koňak za dumpingové ceny. Zdá sa, že tento krok je zameraný na Francúzsko, ktoré podporuje vyšetrovanie dotácií na elektromobily. Medzi obľúbené čínske modely vyvážané do Európy patria MG od SAIC a Volvo od Geely.



Podiel vozidiel vyrobených v Číne na trhu elektrických vozidiel v EÚ vzrástol na 8 %. V roku 2025 by mohol dosiahnuť 15 %, pričom čínske elektrické vozidlá sa zvyčajne predávajú o 20 % lacnejšie ako modely vyrobené v EÚ.



Vzťahy medzi Čínou a EÚ sú napäté aj v dôsledku úzkych väzieb Pekingu s Moskvou po ruskej invázii na Ukrajinu. EÚ sa snaží znížiť svoju závislosť od druhej najväčšej svetovej ekonomiky, najmä pokiaľ ide o materiály a produkty potrebné na jej ekologickú transformáciu.



Čínski výrobcovia elektrických vozidiel, od lídra na trhu BYD až po menších rivalov Xpeng a Nio, zároveň zintenzívňujú snahy o expanziu do zámoria, keďže konkurencia na domácom trhu stúpa a rast sa zmierňuje. Pre mnohých z nich je predaj v Európe prioritou.



Podľa predbežných odhadov Čína minulý rok predbehla Japonsko a stala sa najväčším svetovým exportérom áut, pričom vyviezla 5,26 milióna vozidiel. Uviedla to tento týždeň čínska automobilová asociácia CPCA.