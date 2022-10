EÚ pridala Anguillu, Bahamy a Turks a Caicos na čierny daňový zoznam

Brusel/Luxemburg 4. októbra (TASR) - Rada EÚ pre financie (Ecofin), ktorá v utorok zasadala v Luxemburgu, pridala Anguillu, Bahamy a ostrovy Turks a Caicos na zoznam EÚ, obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely. V stanovisku Rady ministrov sa uvádza, že EÚ aj naďalej podporuje spravodlivú daňovú súťaž a rieši škodlivé daňové praktiky.



Potom ako ministri odobrili rozšírenie "čierneho zoznamu" o tri nové daňové jurisdikcie, EÚ eviduje 12 krajín alebo dŕžav, ktoré nespolupracujú v daňovej oblasti - Americké Panenské ostrovy, Americká Samoa, Anguilla, Bahamy, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad a Tobago, ostrovy Turks a Caicos a Vanuatu.



Rada EÚ vyjadrila poľutovanie, že tieto jurisdikcie nespolupracujú v daňových záležitostiach, a vyzvala ich, aby sa zapojili do skupiny pre kódex správania EÚ s cieľom vyriešiť zistené problémy.



Ostrovy Turks a Caicos, zámorské územie Spojeného kráľovstva sa na čiernom zozname EÚ ocitli prvýkrát. Bahamy boli na tomto zozname v roku 2018 a Anguilla v roku 2020.



Revidovaný zoznam EÚ nespolupracujúcich daňových jurisdikcií zahŕňa krajiny, ktoré sa buď nezapojili do konštruktívneho dialógu s EÚ o správe daní, alebo nesplnili svoje záväzky týkajúce sa implementácie potrebných reforiem. Cieľom reforiem by malo byť dosiahnutie súladu so súborom objektívnych kritérií dobrej správy v daňovej oblasti, medzi ktoré patrí daňová transparentnosť, spravodlivé zdaňovanie a vykonávanie medzinárodných noriem určených na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov.



Dôvodom zaradenia Anguilly, Bahám a ostrovov Turks a Caicos na zoznam sú obavy, že tieto tri jurisdikcie, z ktorých všetky majú nulovú alebo len nominálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb, priťahujú zisky bez skutočnej ekonomickej aktivity. Konkrétne nedokázali primerane reagovať na množstvo odporúčaní Fóra OECD o škodlivých daňových praktikách (FHTP) v súvislosti s presadzovaním požiadaviek ekonomickej podstaty, k čomu sa zaviazali začiatkom tohto roka.











