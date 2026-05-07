EÚ pridelila vyše miliardy eur na deväť projektov v oblasti vodíka
Výkonná agentúra EÚ pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) začne formálnu prípravu dohôd o grante s vybranými projektmi.
Autor TASR
Brusel 7. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok vybrala deväť projektov na výrobu vodíka v rámci tretej aukcie Európskej vodíkovej banky (EHB). Slovensko nemá žiadne projekty v rámci tejto akcie, informuje spravodajca TASR.
V siedmich krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa očakáva, že projekty poskytnú takmer 1,1 gigawattu kapacity elektrolyzérov a počas prvých desiatich rokov prevádzky vyprodukujú viac ako 1,3 milióna ton vodíka, pričom sa odhaduje, že sa zabráni emisiám skleníkových plynov vo výške deväť miliónov ton ekvivalentu CO2.
Vybrané projekty získajú finančné prostriedky EÚ v celkovej výške približne 1,09 miliardy eur z Inovačného fondu, ktoré sa získajú zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Vyrobený vodík pomôže znížiť emisie z energeticky náročných priemyselných odvetví, ako je doprava a chemické látky.
Očakáva sa, že tieto projekty posilnia vedúce postavenie európskeho priemyslu, dlhodobú konkurencieschopnosť a pracovné miesta a prispejú k prechodu EÚ na čistú energiu, energetickej nezávislosti a bezpečnosti.
Aukcia udeľuje úspešným projektom dotáciu na pokrytie cenového rozdielu medzi ich výrobnými nákladmi a trhovou cenou. Cieľom je stimulovať výrobu a používanie čistého vodíka. Po podpísaní dohôd o grante dostane deväť vybraných projektov pevnú prémiu od 0,57 eura do 3,49 eura na kilogram vyrobeného certifikovaného a overeného vodíka na obdobie maximálne desať rokov.
Úspešné projekty sa budú realizovať v Dánsku, Fínsku, Grécku, Nemecku, Rakúsku a Španielsku a mimo krajín EÚ v Nórsku, ktoré je súčasťou EHP.
Španielsko a Nemecko okrem toho prostredníctvom funkcie „Aukcie ako služba“ pridávajú ďalšie vnútroštátne finančné prostriedky vo výške 1,7 miliardy eur. Nemecko podporí výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu sumou do 1,3 miliardy eur a Španielsko prispeje sumou do výšky 440 miliónov eur.
Funkcie „Aukcie ako služba“ sú otvorené pre všetky členské štáty EÚ, čo im umožňuje využívať aukčnú platformu na úrovni EÚ a prideľovať vnútroštátne finančné prostriedky na ďalšie projekty zjednodušeným postupom.
Výkonná agentúra EÚ pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA) začne formálnu prípravu dohôd o grante s vybranými projektmi. Očakáva sa, že dohody sa podpíšu v poslednom štvrťroku 2026. Vybrané projekty sa budú musieť finančne uzavrieť do 2,5 roka od podpísania grantu a uviesť do prevádzky do piatich rokov. Agentúra CINEA bude monitorovať pokrok počas vykonávania projektov s cieľom zabezpečiť, aby sa realizovali podľa plánu a aby sa poskytnutá finančná podpora využívala v súlade s dohodnutými podmienkami.
