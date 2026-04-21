EÚ prijala nové pravidlá týkajúce sa genomických techník
Autor TASR
Brusel 21. apríla (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) v utorok prijali nové pravidlá týkajúce sa genomických techník (NGT), ktorými sa stanovuje rámec na podporu konkurencieschopnejšieho a udržateľnejšieho agropotravinárskeho sektora EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Nové nariadenie má posilniť potravinovú bezpečnosť EÚ, znížiť externú závislosť a zabezpečiť rovnaké podmienky pre európskych prevádzkovateľov, pričom sa zachovajú vysoké štandardy v oblasti zdravia ľudí a zvierat a ochrany životného prostredia. Podporuje ciele EÚ v oblasti udržateľnosti tým, že umožňuje vývoj odolnejších a zdrojovo efektívnejších plodín.
Cyperská ministerka poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia Maria Panayiotuová v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ uviedla, že európski poľnohospodári potrebujú praktické riešenia, aby sa prispôsobili zmene klímy a zostali konkurencieschopní. „Tieto nové pravidlá im poskytujú prístup k inováciám a zároveň zabezpečujú jasnosť, spravodlivosť a vysoké štandardy v celej EÚ,“ uviedla v správe pre médiá.
NGT sú moderné techniky, ktoré vykonávajú presné a cielené zmeny v DNA rastlín s cieľom rýchlejšie vyvíjať vylepšené odrody vrátane tých, ktoré lepšie odolávajú suchu, povodniam a iným klimatickým výzvam.
Nariadenie rozlišuje medzi dvoma kategóriami.
Kategória NGT-1 sú rastliny považované za rovnocenné s konvenčnými odrodami. Vnútroštátne orgány overia ich status, ale ich potomstvo nebude vyžadovať ďalšie kontroly. Rastliny a produkty NGT-1 nebudú označené, s výnimkou semien a iného reprodukčného materiálu. Z tejto kategórie sú vylúčené určité vlastnosti, vrátane tolerancie voči herbicídom a produkcie známych insekticídnych látok.
Kategória NGT-2 sa týka rastlín s komplexnejšími genetickými modifikáciami. Tieto naďalej podliehajú právnym predpisom EÚ o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) vrátane autorizácie, sledovateľnosti a povinného označovania. Členské štáty sa môžu rozhodnúť pre nepestovanie rastlín NGT-2 a môžu zaviesť opatrenia na koexistenciu, aby sa zabránilo neúmyselnej prítomnosti v iných produktoch.
Zatiaľ čo patentové pravidlá zostávajú upravené smernicou EÚ o biotechnológiách, nariadenie zavádza nové opatrenia týkajúce sa transparentnosti. Vývojári rastlín NGT-1 musia poskytnúť informácie o relevantných patentoch vo verejnej databáze a môžu dobrovoľne uviesť zámery udeliť licenciu za spravodlivých podmienok.
EÚ zriadi expertnú skupinu na posúdenie vplyvu patentov na rastliny NGT. Do jedného roka od nadobudnutia účinnosti nariadenia Európska komisia zverejní štúdiu o vplyve patentovania na inovácie, dostupnosť osiva a konkurencieschopnosť sektora a v prípade potreby navrhne následné opatrenia.
Text odobrený Radou EÚ ešte musí formálne schváliť Európsky parlament. Nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Väčšina ustanovení sa bude uplatňovať po 24-mesačnom prechodnom období, ktoré umožní prijať vykonávacie pravidlá. Očakáva sa, že nový rámec sa bude uplatňovať od polovice roka 2028.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
