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EÚ prijala opatrenia na pomoc poľnohospodárom
Komisia pripomenula, že v minulých mesiacoch geopolitické napätie a prerušenia dodávok zvýšili ceny hnojív v celej Európe.
Autor TASR
Brusel 31. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že prijala opatrenia na pomoc európskym poľnohospodárom, ktorí čelia prudko rastúcim cenám hnojív, a na podporu potravinovej bezpečnosti Európy. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že v minulých mesiacoch geopolitické napätie a prerušenia dodávok zvýšili ceny hnojív v celej Európe. Cielené úpravy spoločnej poľnohospodárskej politiky umožňujú členským štátom Európskej únie (EÚ) poskytnúť poľnohospodárom rýchlejšiu a flexibilnejšiu podporu pri prístupe k hnojivám. Opatrenia, oznámené EK, zahŕňajú tri hlavné prvky.
Prvým je nový systém likvidity v rámci rozvoja vidieka na podporu v kríze, ktorý môže byť spolufinancovaný až do výšky 65 % z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Môže zahŕňať nevyužité finančné prostriedky, ktoré by sa inak mohli stratiť, a členské štáty môžu pridať národné financovanie až do výšky 200 %. Aby sa zabezpečilo rýchle dodanie a minimalizovala sa administratívna záťaž, táto podpora sa môže vyplácať ako pevná suma na hektár a implementovať prostredníctvom strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Členské štáty budú mať možnosť poskytnúť poľnohospodárom preddavkové priame platby pred 16. októbrom so zvýšenou sadzbou preddavkov, čo im pomôže zlepšiť peňažný tok.
Do tretice členské štáty budú mať väčšiu flexibilitu pri riešení vplyvu vysokých cien hnojív úpravou svojich pridelených prostriedkov na priame platby za kalendárny rok 2027.
Tieto opatrenia dopĺňajú mimoriadny balík finančnej podpory vo výške 540 miliónov eur oznámený v akčnom pláne pre hnojivá a prijatý 27. júla.
Komisia bude pokračovať v plnení plánu s cieľom znížiť vystavenie poľnohospodárov budúcim krízam a prostredníctvom týchto opatrení posilniť potravinovú bezpečnosť EÚ, strategickú autonómiu a konkurencieschopnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že v minulých mesiacoch geopolitické napätie a prerušenia dodávok zvýšili ceny hnojív v celej Európe. Cielené úpravy spoločnej poľnohospodárskej politiky umožňujú členským štátom Európskej únie (EÚ) poskytnúť poľnohospodárom rýchlejšiu a flexibilnejšiu podporu pri prístupe k hnojivám. Opatrenia, oznámené EK, zahŕňajú tri hlavné prvky.
Prvým je nový systém likvidity v rámci rozvoja vidieka na podporu v kríze, ktorý môže byť spolufinancovaný až do výšky 65 % z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Môže zahŕňať nevyužité finančné prostriedky, ktoré by sa inak mohli stratiť, a členské štáty môžu pridať národné financovanie až do výšky 200 %. Aby sa zabezpečilo rýchle dodanie a minimalizovala sa administratívna záťaž, táto podpora sa môže vyplácať ako pevná suma na hektár a implementovať prostredníctvom strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Členské štáty budú mať možnosť poskytnúť poľnohospodárom preddavkové priame platby pred 16. októbrom so zvýšenou sadzbou preddavkov, čo im pomôže zlepšiť peňažný tok.
Do tretice členské štáty budú mať väčšiu flexibilitu pri riešení vplyvu vysokých cien hnojív úpravou svojich pridelených prostriedkov na priame platby za kalendárny rok 2027.
Tieto opatrenia dopĺňajú mimoriadny balík finančnej podpory vo výške 540 miliónov eur oznámený v akčnom pláne pre hnojivá a prijatý 27. júla.
Komisia bude pokračovať v plnení plánu s cieľom znížiť vystavenie poľnohospodárov budúcim krízam a prostredníctvom týchto opatrení posilniť potravinovú bezpečnosť EÚ, strategickú autonómiu a konkurencieschopnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)