< sekcia Ekonomika
EÚ prijala usmernenia o štátnej pomoci pre pozemnú dopravu
Autor TASR
Brusel 16. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok prijala usmernenia o štátnej pomoci pre pozemnú a multimodálnu dopravu a nariadenie o skupinovej výnimke v odvetví dopravy - štátna pomoc (TBER). Podľa oznámenia EK tieto nástroje podporujú udržateľnejšie druhy osobnej aj nákladnej dopravy a aktualizujú rámec štátnej pomoci EÚ pre pozemnú a multimodálnu dopravu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Usmernenia a nariadenie nadobudnú účinnosť 30. marca 2026. Nariadenie TBER sa bude uplatňovať do 31. decembra 2034. V prípade usmernení pre pozemnú a multimodálnu dopravu nie je stanovený žiadny dátum, dokedy sa budú uplatňovať.
Nové pravidlá nahrádzajú usmernenia o štátnej pomoci železničným podnikom z roku 2008. V usmerneniach pre pozemnú a multimodálnu dopravu a v nariadení TBER sa stanovuje koherentný rámec štátnej pomoci, ktorý sa vzťahuje na širokú škálu udržateľných druhov dopravy a opatrení pomoci, pričom sa zachovávajú záruky na zabránenie neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže.
V usmerneniach sa stanovuje, za akých podmienok sa štátna pomoc (ktorá musí byť oznámená a schválená EK predtým, ako ju možno poskytnúť) môže vyhlásiť za zlučiteľnú s jednotným trhom.
Nové usmernenia pokrývajú všetky druhy pozemnej dopravy, ktoré sú udržateľnejšie ako cestná doprava - železničná doprava, vnútrozemská vodná doprava a udržateľná multimodálna doprava. Pokiaľ ide o multimodálnu dopravu, aspoň jeden z použitých druhov dopravy musí byť železničná alebo vnútrozemská vodná doprava alebo to musí byť kombinácia pozemnej dopravy s príbrežnou námornou dopravou.
Usmernenia objasňujú možnosti viacerých opatrení prevádzkovej a investičnej pomoci - pomoc na výstavbu a modernizáciu železničných servisných zariadení a zariadení vnútrozemskej vodnej dopravy, pomoc na zavedenie nových komerčných spojení na železnici a vnútrozemských vodných cestách. Objasňujú takisto možnosti pomoci vo forme náhrady za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v odvetví železničnej nákladnej dopravy.
Flexibilnejšie pravidlá pre opatrenia pomoci zas prispievajú k zelenej a digitálnej transformácii dopravy. Patrí sem pomoc zameraná na zníženie externých nákladov na dopravu a pomoc na podporu interoperability (bezpečnejšia a efektívnejšia prevádzka vo vnútroštátnych železničných systémoch).
Nové opatrenia uľahčujú prístup malých a stredných podnikov, spoločností s nízkou a strednou trhovou kapitalizáciou a nových účastníkov k financovaniu, aby mohli nakúpiť železničné vozidlá a lode vnútrozemskej plavby pri zachovaní hospodárskej súťaže.
Nariadenie TBER dopĺňa usmernenia tým, že určité kategórie pomoci v odvetviach železničnej, vnútrozemskej vodnej a udržateľnej multimodálnej dopravy oslobodzuje od povinnosti oznámiť to eurokomisii a čakať na schválenie.
Nový rámec pre výnimky predstavuje zjednodušenie, ktoré členským štátom umožní rýchlo poskytnúť pomoc, ak sú splnené potrebné podmienky. Vďaka tomu budú môcť členské štáty vykonávať mnohé opatrenia bez predošlého odobrenia eurokomisiou, čo zníži neprimeranú administratívnu záťaž.
