EÚ prijala usmernenia týkajúce sa postupného návratu do práce po kríze

Brusel 24. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok upozornila, že Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu vydala usmernenie týkajúce sa postupného návratu do práce.



Komisia pripomenula, že niektoré členské krajiny EÚ plánujú alebo už aj realizujú postupný návrat ľudí do práce po koronakríze, a preto agentúra EU-OSHA vydala usmernenie, ktorým by sa zamestnávatelia a členovia EÚ mali riadiť.



Eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit zdôraznil, že zachovanie a presadzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má pre pracovníkov, podniky, systémy sociálnej ochrany a celú spoločnosť mimoriadny význam. Spresnil, že usmernenie EU-OSHA prináša odpovede na praktické otázky zamestnávateľov, napríklad ako minimalizovať nebezpečenstvo nového koronavírusu na pracovisku, ako aktualizovať hodnotenie rizika, či ako sa postarať o pracovníkov, ktorí ochoreli. "Zamestnávateľom a podnikom to pomôže pri zvládaní návratu do práce a poskytovaní praktického poradenstva zamestnancom," uviedol komisár v správe pre médiá.



Komisia zdôraznila, že je nanajvýš dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia. V piatok vydané usmernenie preto obsahuje aj odkazy na vnútroštátne informácie o konkrétnych sektoroch a povolaniach.



Usmernenie sa týka viacerých oblastí: hodnotenie rizika a príslušné opatrenia, zapojenie pracovníkov, starostlivosť o chorých pracovníkov, plánovanie a ponaučenie do budúcnosti, zachovanie informovanosti, informácie pre sektory a povolania.



K usmerneniu, ktoré vypracovala agentúra EU-OSHA v spolupráci s Európskou komisiou, prispeli aj tripartitný Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce.



Usmernenie sa bude pravidelne aktualizovať v závislosti od celkového vývoja situácie. EU-OSHA už na začiatku koronakrízy vydala usmernenia pre pracoviská, keď zostavila najdôležitejšie informácie a rady, ktoré sú k dispozícii v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



