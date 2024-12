EÚ prijala zákon na lepšiu spoluprácu v oblasti dopravných priestupkov

Brusel 16. decembra (TASR) - Členské štáty EÚ v pondelok v Bruseli na úrovni ministrov prijali nový zákon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica z roku 2015 o cezhraničnej výmene informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Nová legislatíva je súčasťou takzvaného legislatívneho balíka o "bezpečnosti cestnej premávky", informuje spravodajca TASR.



Cieľom revidovanej smernice je zvýšiť dodržiavanie dodatočných pravidiel cestnej premávky súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky zo strany vodičov bez trvalého pobytu, zefektívniť postupy vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi pri cezhraničnom vyšetrovaní dopravných priestupkov a posilniť ochranu základných práv páchateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt v štáte, v ktorom došlo k dopravnému incidentu.



Rada EÚ a Európsky parlament ako spoluzákonodarcovia zaviedli niekoľko zmien voči pôvodnému návrhu Európskej komisie (EK), ktorých cieľom je objasniť rozsah pôsobnosti a definície tohto zákona.



Presadené zmeny zahŕňajú napríklad zavedenie pojmu "dotknutá osoba" ako osoba, ktorá je označená za zodpovednú za dopravný priestupok, objasnenie úloh a povinností národných kontaktných miest, pridanie ďalších priestupkov do revidovanej smernice (nerešpektovanie pravidiel o obmedzeniach prístupu vozidiel na železničnom priecestí alebo neposkytnutie prednosti sanitkám, prípady zrazenia), okrem prijatia tých, ktoré navrhla pridať EK - prekročenie plnej čiary, nebezpečné predbiehanie, nebezpečné parkovanie, jazda v protismere či používanie preťažených vozidiel.



Rada EÚ žiadala aj ďalšie objasnenie rôznych postupov súvisiacich s prístupom k údajom o evidencii vozidiel a rôznych možností príslušných orgánov požiadať o vzájomnú pomoc s cieľom zabezpečiť, aby bola dotknutá osoba identifikovaná, aby sa oznámenie o dopravnom priestupku dostalo na správne miesto v primeranom časovom rámci a aby mohli byť sankcie vymáhané.



Členské štáty chceli okrem toho zaviesť všetky potrebné záruky na ochranu základných práv vodiča alebo akejkoľvek inej dotknutej osoby, stanovením jasného právneho rámca na zabránenie akémukoľvek zneužívaniu údajov súkromnými subjektmi zapojenými do procesu riešenia dopravných priestupkov.



Po pondelňajšom prijatí zákona ho ešte musia podpísať predsedovia Európskej rady a Európskeho parlamentu. Revidovaná smernica bude následne zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobudne 20 dní po jej zverejnení. Členské štáty budú mať 30 mesiacov na jej prevedenie do svojej vnútroštátnej legislatívy.











