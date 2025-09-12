< sekcia Ekonomika
EÚ prijala záväzky spoločnosti Microsoft
Tieto záväzky povedú k obnoveniu spravodlivej hospodárskej súťaže, čím sa otvorí trh pre ďalších poskytovateľov nástrojov na komunikáciu a spoluprácu v Európe.
Autor TASR
Brusel 12. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že prijala záväzky spoločnosti Microsoft na riešenie obáv o porušení hospodárskej súťaže v EÚ týkajúcich sa platformy pre tímovú spoluprácu Teams. Komisia spresnila, že tieto záväzky budú odteraz právne záväzné podľa antitrustových pravidiel EÚ, informuje spravodajca TASR.
Záväzky riešia obavy EK týkajúce sa prepojenia služby Microsoft Teams s populárnymi aplikáciami spoločnosti na zvýšenie produktivity Word, Excel, PowerPoint a Outlook, ktoré sú súčasťou jej balíkov Office 365 a Microsoft 365 pre firemných zákazníkov.
V rámci daných záväzkov spoločnosť Microsoft sprístupní verzie týchto balíkov bez služby Teams a za zníženú cenu, umožní zákazníkom s dlhodobými licenciami prejsť na balíky bez služby Teams, poskytne interoperabilitu kľúčových funkcií medzi nástrojmi na komunikáciu a spoluprácu, ktoré konkurujú službe Teams a určitým produktom spoločnosti Microsoft a tiež umožní zákazníkom presunúť svoje údaje zo služby Teams, aby sa uľahčilo používanie konkurenčných riešení.
Microsoft ako technologická spoločnosť ponúka rôzne služby vrátane softvéru pre produktivitu a podnikanie, cloud computingu a osobných počítačov. Teams je cloudový nástroj na komunikáciu a spoluprácu, ktorý ponúka funkcie ako posielanie správ, volania, videokonferencie a zdieľanie súborov a spája nástroje a aplikácie pre pracovisko od spoločnosti Microsoft a tretích strán.
Dodávatelia softvéru pre podnikové aplikácie vrátane spoločnosti Microsoft čoraz viac distribuujú tento softvér ako softvér ako službu (SaaS). Spoločnosť Microsoft má obchodný model zameraný na balíky, ktorý kombinuje viacero typov softvéru v jednej ponuke.
Po začatí vyšetrovania v júli 2023 EK zistila, že Microsoft má dominantné postavenie na celosvetovom trhu s aplikáciami SaaS pre produktivitu na profesionálne použitie a že prinajmenšom od apríla 2019 viaže Teams na svoje popredné aplikácie na zvýšenie produktivity, čím porušuje ustanovenia Zmluvy o fungovaní EÚ a Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Podľa zistení EK spoločnosť Microsoft obmedzila hospodársku súťaž na trhu s cloudovými komunikačnými a kolaboratívnymi produktmi. Poskytla službe Teams neprimeranú konkurenčnú výhodu z hľadiska distribúcie, ktorú posilnili obmedzenia interoperability medzi aplikáciami spoločnosti Microsoft na zvýšenie produktivity (Outlook, Word) a komunikačnými a kolaboratívnymi nástrojmi, ktoré konkurujú službe Teams.
Po začatí vyšetrovania v rokoch 2023 a 2024 spoločnosť Microsoft zaviedla určité zmeny v spôsobe distribúcie služby Teams, eurokomisia ich však nepovažovala za dostatočné na vyriešenie jej obáv. Následne spoločnosť Microsoft ponúkla EK dodatočné záväzky. Tie zostanú v platnosti po dobu sedem rokov, s výnimkou záväzkov týkajúcich sa interoperability a prenosnosti údajov, ktoré budú platiť desať rokov.
Implementáciu záväzkov bude monitorovať osobitný správca, ktorý bude sprostredkúvať riešenie sporov medzi tretími stranami a spoločnosťou Microsoft a bude pravidelne podávať správy EK.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
