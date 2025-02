EÚ prijíma opatrenia pre bezpečný dovoz cez elektronický obchod

Brusel 5. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že prijíma opatrenia na zaistenie bezpečného a udržateľného dovozu prostredníctvom elektronického obchodu (e-obchod). Ide o dovozy s nízkou hodnotou predávané online maloobchodníkmi mimo EÚ a trhoviskami, na ktorých sa nachádzajú obchodníci z krajín mimo EÚ, informuje spravodajca TASR. Prijímané opatrenia sú v oznámení EK s názvom "Komplexný súbor nástrojov EÚ pre bezpečný a udržateľný elektronický obchod".



Komisia pripomenula, že vlani prišlo na trh EÚ približne 4,6 miliardy zásielok nízkej hodnoty (v hodnote nepresahujúcej 150 eur), čo predstavuje 12 miliónov balíkov denne - dvakrát viac ako v roku 2023 a trikrát toľko ako v roku 2022. Mnohé z týchto tovarov nie sú v súlade s európskou legislatívou.



Exponenciálny rast takýchto zásielok vyvoláva obavy. Do EÚ sa dostáva čoraz viac škodlivých produktov a európski predajcovia, ktorí rešpektujú vysoké štandardy produktov, sú poškodzovaní nekalými praktikami a predajom falšovaného tovaru prostredníctvom e-obchodu. Veľký počet odosielaných a prepravovaných balíkov má negatívnu environmentálnu stopu.



Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá upozornil, že EÚ musí zintenzívniť úsilie a zabrániť vstupu nevyhovujúcich produktov na svoj trh. "Musíme zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž pre európskych prevádzkovateľov aj prevádzkovateľov z tretích krajín. Naše colné orgány musíme vybaviť vhodnými nástrojmi na posilnenie kapacít presadzovania práva v úzkej spolupráci s ostatnými orgánmi, ktoré slúžia na kontrolu tovaru vstupujúceho na trh EÚ," vysvetlil.



Podľa jeho slov ambiciózna reforma colnej únie, ktorú EK predložila v máji 2023, má odstrániť oslobodenie od cla pre balíky s nízkou hodnotou a posilniť kontrolu prostredníctvom colného orgánu EÚ a centra colných údajov EÚ.



Podľa EK by európski spotrebitelia mali využívať plný potenciál e-obchodu a mať prístup k pohodlným, cenovo dostupným, bezpečným a vysokokvalitným produktom online. Rovnako aj európske podniky by mali mať prospech z rovnakých podmienok na jednotnom trhu.



Komisia preto predstavila všetky nástroje, ktoré už má EÚ k dispozícii, a ocenila iniciatívy, o ktorých v súčasnosti diskutujú inštitúcie EÚ. Zároveň navrhla nové spoločné akcie na riešenie obáv vyplývajúcich z nárastu nebezpečných, falšovaných a nezákonných výrobkov vstupujúcich na jednotný trh.



K navrhovaným opatreniam patria: colná reforma, ktorá umožní implementáciu pravidiel na vytvorenie rovnakých podmienok v oblasti e-obchodu; cielené opatrenia pre dovážaný tovar vrátane koordinovaných kontrol medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom; ochrana spotrebiteľov na online trhoch; používanie digitálnych nástrojov uľahčujúcich dohľad nad prostredím e-obchodu (pas digitálnych produktov, nástroje umelej inteligencie na detekciu nevyhovujúcich produktov); ochrana životného prostredia vrátane prijatia akčného plánu o ekodizajne udržateľných výrobkov a doplnenia smernice o odpade; posilnenie postavenia spotrebiteľov a obchodníkov a nakoniec medzinárodná spolupráca vrátane poskytovania školení o pravidlách EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov.



Komisia vyzvala na spoluprácu členské štáty, Európsky parlament a všetky zainteresované strany, aby zaviedli opatrenia načrtnuté v oznámení. Do jedného roka EK posúdi účinok nových opatrení.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)