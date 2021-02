EÚ prinútila spoločnosť Aspen znížiť ceny liekov proti rakovine

Brusel 11. februára (TASR) – Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že záväzky, ktoré na desať rokov ponúkla spoločnosť Aspen, urobila právne záväznými podľa protimonopolných pravidiel EÚ. To znamená, že spoločnosť Aspen zníži ceny šiestich kritických liekov na rakovinu v Európe priemerne o 73 percent.



Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že v dôsledku rozhodnutia exekutívy EÚ musí spoločnosť Aspen v celej Európe radikálne znížiť ceny šiestich liekov, ktoré sú nevyhnutné pri liečbe určitých závažných foriem rakoviny krvi vrátane myelómu a leukémie.



"Tieto lieky sú pre niektorých pacientov vrátane malých detí dôležité. Záväzky spoločnosti Aspen ušetria európskym systémom zdravotnej starostlivosti desiatky miliónov eur a zabezpečia, aby tieto kľúčové lieky boli aj naďalej dostupné. Toto rozhodnutie vysiela jasný signál ostatným farmaceutickým spoločnostiam, aby neuplatňovali nekalé cenové praktiky zneužívajúce naše systémy zdravotnej starostlivosti," odkázala Vestagerová prostredníctvom tlačovej správy.



Komisia v máji 2017 spustila vyšetrovanie cenových postupov spoločnosti Aspen v súvislosti so šiestimi nepatentovanými liekmi proti rakovine. Po získaní liekov od inej spoločnosti začala spoločnosť v roku 2012 postupne zvyšovať svoje ceny, neraz o niekoľko stoviek percent, a to vo všetkých krajinách v EÚ, kde tieto lieky predávala. Predaj týchto liekov v Európe spoločnosti Aspen stabilne vynášal vysoké zisky, a to aj v porovnaní s príjmami podobných spoločností v tomto odvetví. Ceny liekov boli v priemere takmer o tristo percent vyššie než príslušné náklady.



Komisia nezistila žiadne legitímne dôvody na mimoriadne vysoké zisky spoločnosti Aspen. Upozornila, že uvedené lieky sú nepatentované už 50 rokov, takže akékoľvek investície do ich výskumu a vývoja boli amortizované.



Spoločnosť Aspen mohla zvýšiť ceny aj preto, lebo pacienti a lekári väčšinou nemali iné alternatívy k ich používaniu. Keď vnútroštátne orgány namietali proti žiadostiam spoločnosti o zvýšenie cien, spoločnosť pohrozila stiahnutím liekov z vnútroštátneho zoznamu uhrádzaných liekov a v niektorých prípadoch bola pripravená stiahnuť dodávky liekov z trhu.



Komisia dospela k záverom, že správanie spoločnosti Aspen je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ, ktoré za určitých podmienok zakazujú účtovanie neprimeraných cien zákazníkom.



V záväzkoch, ktoré nakoniec prijala spoločnosť Aspen, sa stanovuje, že zníži ceny šiestich liekov proti rakovine v celej Európe v priemere o 73 percent. Znížené ceny budú maximálne ceny, ktoré môže spoločnosť účtovať počas nasledujúcich desiatich rokov a účinnosť nadobudnú spätne od 1. októbra 2019. Spoločnosť zaručí dodávky liekov na nasledujúcich päť rokov a počas ďalšieho päťročného obdobia ich bude dodávať alebo sprístupní svoje povolenie na uvedenie na trh iným dodávateľom.