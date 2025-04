EÚ pripravila dva zoznamy protiopatrení na americké clá

Brusel 8. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) uplynulý pondelok navrhla uplatnenie ciel v rozmedzí od 10 do 25 % na dovoz amerických výrobkov do Európskej únie (EÚ) v reakcii na clá uvalené v marci administratívou USA na európsku oceľ a hliník. O dokumente EK informovalo viacero tlačových agentúr, upozornil v utorok bruselský spravodajca TASR.



Členské štáty by mali v stredu (9. 4.) hlasovať o prvej reakcii Bruselu na americké clá na oceľ a hliník. Na zablokovanie európskych proticiel je potrebná kvalifikovaná väčšina hlasov.



Podľa spravodajských agentúr dokument EK rozlišuje medzi produktmi, na ktoré bude Únia uplatňovať clá od 15. apríla, ak to členské štáty v stredu schvália, a medzizoznamom produktov dovážaných z USA, ktorý sa ešte dolaďuje. Tieto produkty by mali podliehať clám od 16. mája.



Do prvej skupiny odvetných opatrení - reakcia na 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka - patria produkty, na ktoré EÚ uvalila clá už počas obchodnej krízy v roku 2018, ale nakoniec ich neuplatňovala. Do pestrého zoznamu patrí napríklad kukurica cukrová a ryža, cigary, cigarety, éterické oleje, obuv, rôzne druhy nábytku, tvrdené a optické sklo.



Komisia z tohto zoznamu vyškrtla bourbon, hoci americká whisky bola na pôvodnom zozname zostavenom ešte v marci. Americký prezident Donald Trump totiž pohrozil uvalením 200-percentných ciel na európske víno a iné alkoholické nápoje, ak sa tento druh whisky dostane na zoznam EÚ.



V druhom slede ako odpoveď na minulotýždňové clá Trumpa eurokomisia navrhuje ďalší, rozšírený zoznam amerických výrobkov. Na tie by sa od 16. mája uplatňovali clá až do výšky 25 %, čo podľa EK dodržuje podmienky stanovené Svetovou obchodnou organizáciou (WTO).



Tento druhý zoznam zahŕňa rôzne veci - od medených minerálov a koncentrátov, cez špecifické položky používané v stavebníctve, ako sú koľajnice, kovové rúrky, až po sliepky - nosnice, rôzne druhy hydinového mäsa alebo kávu.



O colných protiopatreniach EÚ na americké clá v pondelok v Luxemburgu diskutovali ministri obchodu 27 členských štátov EÚ. Z rokovaní vyplynulo, že EÚ uprednostňuje rokovania s Washingtonom a dokonca na autá a priemyselný tovar ponúka tarify podľa modelu „0 za 0“, čo na sociálnej sieti X oficiálne potvrdil aj eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Ministri sa zároveň zhodli, že EÚ „si ponechá všetky možnosti otvorené,“ ak americká strana dialóg odmietne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)