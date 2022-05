EÚ pripravuje aj zákaz prepravy ruskej ropy do tretích krajín

Brusel 4. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) sa v pripravovanom novom balíku sankcií snaží čo najviac zasiahnuť ruský ropný sektor. Okrem postupného zákazu dovozu ruskej ropy sankcie majú napríklad zabrániť poisteniu jej prepravy, čo výrazne Moskve sťaží možnosti transportu ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Brusel v rámci nového balíka sankcií navrhuje opatrenia, ktoré zakážu európskym lodiam a firmám, vrátane poisťovní, poskytovať služby, súvisiace s globálnou prepravou ruskej ropy a ropných produktov, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou a návrh, ktorý mala k dispozícii.



Aj keď sa členské štáty EÚ ešte nedohodli na presných podmienkach nových sankcií, bol by to veľmi silný nástroj na obmedzenie ruského exportu ropy, keďže 95 % poistenia zodpovednosti v prípade tankerov sa realizuje cez londýnsku organizáciu International Group of P&I Clubs, ktorá musí dodržiavať európsku legislatívu.



Bez takéhoto poistenia Rusko a jeho zákazníci budú musieť nájsť alternatívy krytia rizík lodnej prepravy. Poistenie bolo tiež jedným z hlavných nástrojov, ktorý pomohol USA a Európe úspešne obmedziť vývoz iránskej ropy.



Reštrikcie na služby poskytované priamo alebo nepriamo by sa mali rozšíriť na "technickú podporu, sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc a všetky ďalšie služby spojené s transportom ropy a ropných produktov, pochádzajúcich z Ruska alebo exportovaných z Ruska do tretích krajín, vrátane priamej prepravy z lode na loď". EÚ chce, aby táto časť sankcií začala platiť už začiatkom júna.



Navrhované opatrenia by tiež zakazovali európskym občanom a firmám, sídliacim v Európe, prepravovať ruskú ropu kdekoľvek na svete, nielen v Európe. To znamená, že lode patriace, prenajímané alebo kontrolované európskymi spoločnosťami alebo jednotlivcami, dokonca aj v prípade, ak by sa neplavili pod zástavou členskej krajiny EÚ, by nemohli transportovať ruskú ropu ani ropné produkty.