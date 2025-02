EÚ pripravuje návrh opatrení na zvýšenie dopytu po elektromobiloch

Brusel 28. februára (TASR) - Európska komisia predstaví na budúci týždeň opatrenia na zvýšenie dopytu po elektrických vozidlách v Európskej únii (EÚ). Bude požadovať tiež lokálnu výrobu batérií. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Komisia zverejní svoj akčný plán pre automobilový priemysel 5. marca s cieľom zabezpečiť, aby sa v EÚ zvyšovala výroba elektromobilov a domáci producenti lepšie konkurovali čínskym a americkým rivalom.



Podľa dokumentu, do ktorého sa Reuters podarilo nahliadnuť, Komisia navrhne 27 členským štátom, aby prijali opatrenia na urýchlenie zavádzania elektromobilov do firemných vozových parkov. Tie tvoria približne 60 % trhu nových áut v bloku. Bude tiež spolupracovať s krajinami Únie na posúdení, ako najlepšie stimulovať nákup elektrických vozidiel a možnosti jeho financovania. Navrhne tiež, aby boli ťažké vozidlá s nulovými emisiami oslobodené od cestných poplatkov.



Predaj nových elektrických áut v Únii klesol v roku 2024 o 5,9 %, uvádza združenie európskych výrobcov automobilov ACEA, ktoré tvrdí, že za to mohla čiastočne obmedzená nabíjacia infraštruktúra a nedostatok lacnejších elektromobilov. A v prípade Nemecka aj náhle ukončenie dotácií.



V návrhu dokumentu Komisia uznáva, že európskemu automobilovému priemyslu hrozí strata trhového podielu v oblasti elektrických vozidiel v porovnaní s konkurenciou. Čelí vyšším nákladom na komponenty, najmä na batérie, ktoré predstavujú 30 až 40 % hodnoty typického automobilu.



V návrh sa uvádza, že v EÚ sa budú zvyšovať požiadavky na batériové články a komponenty z domácej produkcie v elektromobiloch predávaných na európskom trhu.



Komisia preskúma tiež podporu pre výrobcov batérií v EÚ. Tá by mohla byť k dispozícii aj zahraničným firmám, v prípade, že sú v partnerstve so spoločnosťami z EÚ, aby sa umožnilo zdieľanie odborných znalostí a technológií.



Komisia plánuje navrhnúť podmienky pre prichádzajúce zahraničné investície do automobilového sektora. Preskúma aj finančnú podporu zariadení na recykláciu batérií.



Výrobcovia automobilov v EÚ, ktorí museli zatvoriť továrne a teraz sa pripravujú na clá v USA, vyzvali tiež Komisiu, aby im udelila úľavu od pokút. Tie by podľa nich mohli dosiahnuť 15 miliárd eur, ak nové modely v roku 2025 nesplnia limity emisií oxidu uhličitého (CO2).