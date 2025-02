EÚ pripravuje opatrenia proti ruskej tieňovej flotile v Baltskom mori

Brusel 10. februára (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) s prístupom do Baltského mora pripravujú právne opatrenia, ktoré by im umožnili hromadné zadržiavanie plavidiel údajne patriacich k ruskej "tieňovej flotile". Správu priniesol portál Politico, ktorý sa odvolal na európske diplomatické zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Nové právne predpisy umožnia zadržať plavidlo pre potenciálne škody, ktoré môže spôsobiť životnému prostrediu, a pre možné údajné poškodenia podmorských káblov a inej kritickej podmorskej infraštruktúry, uviedli zdroje, podľa ktorých do úvahy prichádza aj uplatnenie zákonov o boji proti pirátstvu. Viaceré krajiny EÚ, najmä Litva a Estónsko, tiež údajne pripravujú zoznam tzv. dôveryhodných námorných poisťovní. V praxi by to znamenalo, že plavidlá poistené v spoločnostiach, ktoré sa nebudú nachádzať na tomto zozname, môžu byť zadržané.



Termín tieňová flotila sa používa na označenie plavidiel, prostredníctvom ktorých Rusko obchádza západné sankcie pri obchode s ropou. Tieto lode sa v poslednom období spájajú s niekoľkými incidentmi, pri ktorých boli v Baltskom mori prerušené životne dôležité podmorské káble a plynovody. Na sankčnom zozname EÚ je od decembra 2024 celkovo 79 lodí tieňovej flotily, americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) na svoj sankčný zoznam zaradil v januári 183 plavidiel, najmä tankerov.



Po rozpútaní vojny na Ukrajine západní spojenci na Moskvu uvalili sankcie. Rusko sa aj napriek tomu snaží svoju ropu exportovať. V roku 2024 tvorila ruská ropa 36 % dovozu do Indie a takmer pätinu dovozu do Číny.