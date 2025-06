EÚ pripravuje „protiopatrenia“ clám USA

Brusel 2. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) v pondelok oznámila, že pripravuje „protiopatrenia“ po tom, ako USA nečakane oznámili zvýšenie ciel na oceľ na dvojnásobok. To otriaslo svetovými trhmi a skomplikovalo prebiehajúce rokovania o obchode medzi Bruselom a Washingtonom. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump sa minulý týždeň dohodli na „urýchlení rozhovorov“ o obchodnej dohode. Ale ak tieto rokovania zlyhajú, „potom sme pripravení urýchliť našu prácu aj na strane obrany,“ povedal na tlačovej konferencii v Bruseli hovorca Európskej komisie Olof Gill.



„V prípade, že rokovania nepovedú k vyváženému výsledku, EÚ je pripravená zaviesť protiopatrenia, a to aj v reakcii na toto najnovšie zvýšenie ciel (na oceľ),“ dodal Gill.



Uviedol pritom, že EÚ dokončuje „rozšírený zoznam protiopatrení“, ktoré „automaticky nadobudnú účinnosť 14. júla alebo skôr“. To je dátum, keď vyprší 90-dňová pauza na zavedenie ciel, ktorá má uľahčiť rokovania. Približne v polovici tohto obdobia však Trump oznámil zvýšenie cla na dovoz ocele na 50 %.



Trumpov návrat do Bieleho domu v januári sprevádza bezkonkurenčný príval ciel, ktoré zavádza, pridáva a často aj odkladá alebo ruší. Najvyšší predstavitelia EÚ sa snažia o obchodnú dohodu, aby sa vyhli clám vo výške 50 % na európsky dovoz, ktoré Trump odporučil zaviesť.



EÚ by možno mohla kúpiť viac skvapalneného zemného plynu a obranného materiálu od USA. A znížiť clá na autá. Ale nie je pravdepodobné, že by vyhovela výzvam Washingtonu na zrušenie dane z pridanej hodnoty alebo otvorenie európskeho trhu americkému hovädziemu mäsu.



EÚ ponúkla USA dohodu „nula za nulu“, v rámci ktorej by sa na oboch stranách Atlantiku odstránili clá na priemyselný tovar vrátane áut. Trump to odmietol, ale predstavitelia EÚ povedali, že je to stále na stole.



Piatkové (30. 5.) šokujúce zvýšenie ciel na dovoz ocele do USA vyvolalo obavy, že nákupy väčších položiek, od práčok cez autá až po domy, by mohli výrazne zdražieť, keďže sa pri ich výrobe používa oceľ.