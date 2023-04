EÚ prispeje na štúdiu o pripravovanom moste medzi Sicíliou a pevninou

Rím 19. apríla (TASR) – Európska únia je pripravená financovať 50 % nákladov aktualizovanej štúdie o moste, ktoré by mal spájať taliansku pevninu so Sicíliou. Informovalo o tom v stredu talianske ministerstvo dopravy. O projekte hovoril podpredseda talianskej vlády a minister dopravy Matteo Salvini s koordinátorom Európskej komisie (EK) pre škandinávsko-stredomorský koridor transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) Patom Coxom. Na schôdzke v Ríme sa zúčastnili aj guvernéri Kalábrie a Sicílie.



Bývalý predseda Európskeho parlamentu (EP) Cox navrhol, aby sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie venované podrobnejším diskusiám o projekte vrátane technických aspektov. Taliansko plánuje zástupca komisie opäť navštíviť v októbri.



Dekrét o výstavbe mosta nad Messinským prielivom spájajúcim Sicíliu s Kalábriou schválil v marci kabinet premiérky Giorgie Meloniovej. Podpredseda vlády Salvini začiatkom apríla vyhlásil, že projekt bude stáť približne 10 miliárd eur a výstavbu zabezpečí konzorcium pod vedením Talianska.



Výstavbu takéhoto mosta zvažovalo už v minulosti niekoľko talianskych vlád, no z rôznych dôvodov sa tak nestalo. Projekt sa tiež stretol s kritikou zo strany environmentalistov a analytikov, ktorí sa obávajú seizmickej aktivity v danej oblasti, a tiež vplyvu mafie. S výstavbou by sa malo začať v roku 2024. Visutý most s jedným oblúkom by mal mať dĺžku 3,2 kilometra.