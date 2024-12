EÚ rokuje o zmiernení sankcií proti Gazprombank pri platbách za plyn

Brusel 8. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) nalieha na USA, aby preskúmali spôsoby, ako zmierniť americké sankcie voči ruskej Gazprombank, finančnej inštitúcii, ktorá je kľúčom k udržaniu dodávok ruského zemného plynu do európskeho bloku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Diskusie pokračujú aj po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin upustil od požiadavky, aby zahraniční klienti pri nákupe ruského plynu zaň platili priamo a výlučne len cez túto banku, ktorú USA minulý mesiac zaradili na sankčný zoznam. To môže zablokovať platby európskych zákazníkov za ruský plyn.



EÚ a USA diskutujú o type a rozsahu zmierňujúcich opatrení. Niektoré európske vlády a firmy varovali totiž, že sankcie proti Gazprombank predstavujú riziko pre bezpečnosť dodávok plynu v regióne.



Medzi možnosti, o ktorých sa diskutuje, patrí napríklad to, či by bolo legálne uskutočňovať platby prostredníctvom dcérskej spoločnosti Gazprombank so sídlom v Luxemburgu, alebo či je lepšie použiť iné platobné kanály. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované, keďže rozhovory sú súkromné.



Hoci Putinov dekrét o zrušení požiadavky platiť za plyn výlučne cez Gazprombank pomohol upokojiť európsky trh s plynom, na druhej strane ešte viac skomplikoval platobný systém. Finančné inštitúcie sú pritom stále neisté ohľadom právnych rizík.



Na základe Putinovho najnovšieho dekrétu môžu zahraniční kupci použiť iné banky, teda tretiu stranu, na konverziu peňazí na ruble pred ich prevodom do Gazprombank, ktorá však stále zostáva jedinou oprávnenou inštitúciou pre platby. Podľa zdrojov banky budú chcieť mať riešenie, ktoré im zabezpečí, že sa neúmyselne nedostanú do konfliktu s americkými sankciami.



Putin v roku 2022 zmenil spôsob prijímania platieb od európskych kupcov za plyn a požadoval platby výlučne rubľami a cez Gazprombank. Poľsko a Bulharsko odmietli splniť tieto požiadavky a Moskva im zastavila dodávky plynu. Ale Slovensko a Maďarsko stále dostávajú ruský plyn potrubím cez Ukrajinu. Vláda v Budapešti začiatkom tohto týždňa požiadala USA, aby v prípade platieb za plyn udelila Gazprombank výnimku zo sankcií. Podobne, ako je to v prípade platieb za dodávky uránu z Ruska do USA.



EÚ medzitým pracuje na posilnení alternatívnych dodávok, vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA.



Podiel dovozu ruského plynu potrubím cez Ukrajinu do EÚ už klesol z viac ako 40 % v roku 2021 na približne 8 % v minulom roku. Pokiaľ ide o celkové dodávky ruského plynu, potrubím aj LNG, predstavujú menej ako 15 % dovozu. Rusko sa tak ocitlo nielen za Nórskom, ktoré sa stalo najväčším dodávateľom plynu do európskeho bloku s podielom vo výške 30 %, ale aj za USA, ktoré vlani dodali 19 % plynu do Európy.