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EÚ rokuje s krajinami západného Balkánu o roamingovej zóne

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Vďaka začleneniu uvedených kandidátskych krajín do roamingovej zóny budú môcť ľudia cestujúci medzi EÚ a šiestimi krajinami západného Balkánu telefonovať bez dodatočných poplatkov.

Autor TASR
Brusel 6. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že začala rokovania o začlenení Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova, Severného Macedónska a Srbska do režimu EÚ „roaming ako doma“ (Roam Like at Home). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Túto možnosť naznačila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová počas svojej októbrovej pracovnej cesty na západnom Balkáne.

Vďaka začleneniu uvedených kandidátskych krajín do roamingovej zóny budú môcť ľudia cestujúci medzi EÚ a šiestimi krajinami západného Balkánu telefonovať, posielať textové správy a využívať mobilné dáta bez dodatočných roamingových poplatkov.

Komisia spresnila, že so západobalkánskymi partnermi sa už začali bilaterálne rokovania. Keď budú dohody uzavreté a partneri plne zosúladia svoje pravidlá s roamingovými pravidlami EÚ, eurokomisia vyzve Radu EÚ (členské štáty), aby zodpovedajúcim spôsobom rozšírila únijnú roamingovú oblasť.

Rada EÚ schválila rokovania o rozšírení roamingového režimu na partnerov zo západného Balkánu v júni 2026. Tieto dohody budú vychádzať z existujúcich dohôd o stabilizácii a pridružení, ktoré podporujú stabilitu regiónu, jeho hospodársku integráciu a užšiu spoluprácu s Úniou.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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