EÚ rozdá mladým 60 000 cestovných lístkov

Brusel 11. októbra (TASR) – Európska komisia v pondelok oznámila, že v rámci nového kola iniciatívy DiscoverEU rozdá 60 000 Európanom vo veku od 18 do 20 rokov bezplatné cestovné lístky.



Žiadosti môžu mladí Európania podávať od utorku (12.10) 12.00 h do 26. októbra do 12.00 h. Žiadosti sa musia týkať cestovania po krajinách Európy počas roka 2022, ktorý bude Európskym rokom mládeže.



Podporou cestovania, ktorá bude zameraná hlavne na železničnú dopravu, chce EK povzbudiť mobilitu mládeže, ktorú znížila súčasná pandémia koronavírusu. Na tieto snahy má nadviazať aj študentský výmenný program Erasmus+ a ďalšie iniciatívy spojené s Európskym rokom mládeže.



Nové kolo prihlášok je otvorené osobám narodeným od 1. júla 2001 do 31. decembra 2003. Výnimočne sa môžu prihlásiť aj osoby vo veku 19 a 20 rokov, keďže kolá, do ktorých sa pôvodne mohli prihlásiť, boli pre pandémiu odložené.



Úspešní žiadatelia predchádzajúceho kola iniciatívy DiscoverEU z roku 2019, ktorí prešli výberom EK, ich zatiaľ nemohli uskutočniť kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii. Títo, ako aj noví úspešní uchádzači budú môcť cestovať po Európe v období od marca 2022 do februára 2023, a to najviac 30 dní.



Keďže nemožno predpovedať, ako sa vyvinie pandémia, všetci získajú mobilný cestovný lístok s flexibilnou rezerváciou. Dátum odchodu sa môže meniť až do skutočného času odchodu a lístky budú platiť jeden rok. Úspešní uchádzači budú môcť vycestovať sami alebo v skupine maximálne piatich ľudí v stanovenom veku.



V záujme podpory udržateľného cestovania a Európskej zelenej dohody budú účastníci iniciatívy DiscoverEU cestovať prevažne železničnou dopravou. Aby im nič nebránilo vo voľnom pohybe po celom kontinente, budú môcť využívať aj autobusy, trajekty a vo výnimočných prípadoch aj leteckú dopravu.