EÚ rozhodne o riešení vysokých cien energií, v hre sú dva návrhy

Praha 6. septembra (TASR) - Na úrovni Európskej únie proti sebe aktuálne stoja dva návrhy riešenia energetickej krízy. Jedným je oddelenie ceny plynu od ceny elektriny, druhý má určiť maximálne ceny všetkých zvyšných spôsobov výroby elektriny. Uviedol to v utorok český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií Českej televízie a servera iDNES.cz.



Česko v týchto dňoch podľa ministra zisťuje názory členských krajín EÚ na oba návrhy. Diskutovať o nich majú zástupcovia krajín na mimoriadnej európskej rade pre energetiku, ktorú Česko ako predsednícka krajina Rady EÚ zvolala na piatok.



Prvá možnosť, teda oddelenie ceny plynu od ceny elektriny, je podľa Síkelu problematická. "Môže to viesť k vyššej spotrebe plynu, ktorého môže byť v zime nedostatok," vysvetlil minister. Komisia sa podľa neho prikláňa k druhej možnosti – aby sa zastropovala cena všetkých typov elektriny okrem tej vyrábanej z plynu. Rokovania s Komisiou podľa českého ministra stále pokračujú.



Česká republika zároveň podľa Síkelu pokračuje v rokovaniach na národnej úrovni. Minister v utorok potvrdil, že vláda zriadi štátneho obchodníka, ktorý by mal zabezpečiť energie pre verejný sektor. "Je tu zhoda, subjekt vznikne. Teraz riešime jeho právnu formu. Môže to byť organizačná jednotka štátu, ale aj právnická osoba," ozrejmil Síkela.



Prvou úlohou štátneho obchodníka bude zaobstarať energie pre školy, škôlky, nemocnice či kraje za prijateľné ceny. Detaily vzniku inštitúcie predstaví minister v stredu (7. 9.) členom vlády. Energetickou krízou v Česku sa tiež bude zaoberať Senát na mimoriadnej schôdzi 13. septembra.



Minister opakovane uistil, že plynu má Česko na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu dostatok. "Zvládneme aj budúcu zimu, do dvoch rokov sa ceny stabilizujú, pretože plynu je vo svete dosť," dodal Síkela.











(spravodajkyňa Barbora Vizváryová)