EÚ rozšírila informačnú kampaň o africkom more ošípaných

Brusel 4. augusta (TASR) - Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zintenzívňuje svoje úsilie zastaviť šírenie afrického moru ošípaných (ASF) naprieč Európou rozšírením kampane #StopASF do ďalších deviatich krajín. Uvádza sa v stredajšom vyhlásení Európskej komisie (EK).



Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vlani v lete spustil v krajinách juhovýchodnej Európy veľkú kampaň na zvýšenie informovanosti o vírusovom ochorení, ktoré postihuje domáce ošípané a diviaky. Kampaň sa uskutočnila v partnerstve s miestnymi orgánmi v krajinách regiónu najviac ohrozeného touto infekciou - Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Grécku, Chorvátsku, Kosove, Severnom Macedónsku, Slovinsku a Srbsku. Dôvodom spustenia kampane bolo, že sa nachádzajú v blízkosti štátov, kde sa vyskytuje africký mor ošípaných.



Komisia upozornila, že EFSA teraz rozširuje svoju informačnú kampaň určenú hlavne pre poľnohospodárov a farmárov aj do Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a na Slovensko. V uvedených krajinách prebehnú aj osobitné stretnutia s cieľom informovať chovateľov o riešeniach spojených s detekciou ASF, prevenciou choroby a podávania správ o jej výskyte.



Cieľom kampane, ktorá sa riadi heslom "zistiť, zabrániť, nahlásiť!", je zvýšiť informovanosť a pomôcť ľuďom vo všetkých 18 krajinách pochopiť, ako sa africký mor ošípaných vyskytuje a ako sa vyvíja. Kampaň sa zameriava na skupiny ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s domácimi ošípanými a diviakmi, najmä na chovateľov ošípaných a poľovníkov. Kampaň sa realizuje s podporou miestnych veterinárnych organizácií, skupín poľnohospodárov, poľovníckych združení, hraničnej polície a ďalších ústredných a miestnych orgánov.



Informačná kampaň dopĺňa prebiehajúce úsilie Európskej komisie a ďalších medzinárodných organizácií o odstránenie tejto choroby v Európe.



Komisia pripomenula, že EÚ je najväčším svetovým vývozcom ošípaných a výrobkov z bravčového mäsa - ročne vyvezie viac ako päť miliónov ton. Odvetvie chovu ošípaných však najviac ohrozuje africký mor ošípaných, ktorý by mohol viesť k značným hospodárskym škodám na vnútroštátnej a európskej úrovni. Proti ASF totiž neexistujú žiadne vakcíny ani účinná liečba. Prepuknutie choroby znamená usmrtenie veľkého počtu ošípaných chovaných na farmách v postihnutých oblastiach.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)