EÚ rozšírila povinnosti pre napĺňanie zásobníkov plynu do konca 2027

Brusel 5. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla rozšíriť o dva roky povinnosti pre členské štáty EÚ týkajúce sa skladovania plynu a napĺňania zásobníkov plynu a ponúkla im zároveň väčšiu flexibilitu pri ich doplňovaní, aby si zabezpečili bezpečné dodávky za spravodlivé ceny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia navrhla predĺžiť povinné záväzky EÚ v oblasti skladovania plynu do konca roku 2027 s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok energie a pomôcť stabilizovať európske trhy s plynom.



Núdzové pravidlá o skladovaní plynu zaviedla EK počas vrcholu energetickej krízy v roku 2022, aby rozptýlila obavy členov EÚ z nedostatku plynu po spustení ruskej invázie na Ukrajinu a z cenových skokov. Členské krajiny musia naplniť svoje zásobníky na 90 percent najneskôr do novembra každého roka.



Eurokomisia však zdôraznila, že v nadchádzajúcom období plnenia zásobníkov, počas leta 2025, poskytne členským štátom väčšiu flexibilitu tým, že zohľadní špecifický vývoj na trhu s plynom. To krajinám pomôže napĺňať ich zásobníky počas celej sezóny za optimálnych nákupných podmienok.



Stredajší návrh na predĺženie platnosti nariadenia o dva roky sprevádza odporúčanie EK o cieľoch plnenia zásobníkov plynu na rok 2025, ktoré vyzýva členské štáty, aby pri rozhodovaní o vnútroštátnych opatreniach na opätovné naplnenie zásobníkov zohľadnili súčasné trhové podmienky. Zvýšená flexibilita má predchádzať potenciálnym deformáciám na energetickom trhu.



Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá uviedol, že skladovanie plynu chráni občanov EÚ pred rizikom prerušenia dodávok.



"Je kľúčové, aby sme v tomto nástroji pokračovali. Členské štáty však potrebujú dostatočnú flexibilitu, aby naplnili sklad počas leta za najlepších podmienok. Túto flexibilitu odporúčame, aby sme sa vyhli deformáciám trhu za súčasnej situácie a znížili stres na trhu," vysvetlil komisár.



Týždenník Politico v utorok (4. 3.) pripomenul, že EÚ má na konci tejto zimy vyčerpanejšie zásoby plynu ako v rokoch 2022 a 2023. V súčasnosti sú plné na 39,5 percenta. Táto situácia vyvíja väčší tlak na Európu, aby cez leto doviezla veľa skvapalneného zemného plynu. To zvyšuje konkurenciu s Áziou a udržuje vysoké ceny plynu, čo je nevýhodné pre priemysel.



V správe o fungovaní právnych predpisov, ktorú EK prijala rovnako v stredu, sa zdôrazňuje, že nariadenie o skladovaní plynu z roku 2022 pomohlo zabezpečiť stabilné dodávky a znížilo výkyvy cien na trhu s plynom.