Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. december 2025Meniny má Ivica
< sekcia Ekonomika

EÚ rozšírila sankčný zoznam osôb pomáhajúcich ruskej tieňovej flotile

.
Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Rada EÚ spresnila, že nové sankcie boli uvalené na ďalších päť fyzických osôb a štyri hospodárske subjekty, ktoré podporujú ruskú tieňovú flotilu a jej hodnotový reťazec.

Autor TASR
Brusel 15. decembra (TASR) - Členské krajiny sa v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku dohodli na sankcionovaní piatich osôb a štyroch hospodárskych subjektov, ktoré umožňujú fungovanie ruskej tieňovej flotily, prepravujúcej ruský plyn a ropu. Informuje o tom spravodajca TASR.

Rada EÚ v správe pre médiá spresnila, že nové sankcie boli uvalené na ďalších päť fyzických osôb a štyri hospodárske subjekty, ktoré podporujú ruskú tieňovú flotilu a jej hodnotový reťazec. Cieľom tohto rozhodnutia je ešte viac obmedziť ruské schopnosti generovať príjmy z predaja plynu a ropy. Rozhodnutie o sankciách bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

Osoby zaradené na „čierny zoznam“ sú podnikatelia priamo alebo nepriamo prepojení s významnými ruskými štátnymi ropnými spoločnosťami Rosnefť a Lukoil. Spolu s „potrestanými“ subjektmi sú zapojení do činnosti hospodárskeho sektora, ktorý poskytuje vláde Ruskej federácie značný zdroj príjmov.

Ide aj o spoločnosti, ktoré kontrolujú plavidlá prepravujúce ropu alebo ropné produkty s pôvodom v Rusku alebo vyvážané z Ruska, pričom zatajujú skutočný pôvod ropy a zároveň sa dopúšťajú nelegálnych a vysokorizikových prepravných praktík.

Sankcionované subjekty sú prepravné spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch, vo Vietname a v Rusku, ktoré vlastnia alebo riadia tankery, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia zavedené EÚ alebo inými krajinami. Ide o tankery vnímané ako súčasť ruskej tieňovej flotily, ktoré prepravujú ropu alebo ropné produkty.

Osoby pridané na sankčný zoznam podliehajú zmrazeniu aktív na pôde EÚ, pričom občania a spoločnosti z EÚ majú zakázané im poskytovať finančné prostriedky. Vzťahuje sa na ne aj zákaz cestovania v priestore Únie a tranzitu cez jej členské štáty.

Sankcie sa už vzťahujú na viac ako 2600 osôb a hospodárskych subjektov.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie