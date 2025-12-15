< sekcia Ekonomika
EÚ rozšírila sankčný zoznam osôb pomáhajúcich ruskej tieňovej flotile
Rada EÚ spresnila, že nové sankcie boli uvalené na ďalších päť fyzických osôb a štyri hospodárske subjekty, ktoré podporujú ruskú tieňovú flotilu a jej hodnotový reťazec.
Autor TASR
Brusel 15. decembra (TASR) - Členské krajiny sa v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre energetiku dohodli na sankcionovaní piatich osôb a štyroch hospodárskych subjektov, ktoré umožňujú fungovanie ruskej tieňovej flotily, prepravujúcej ruský plyn a ropu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada EÚ v správe pre médiá spresnila, že nové sankcie boli uvalené na ďalších päť fyzických osôb a štyri hospodárske subjekty, ktoré podporujú ruskú tieňovú flotilu a jej hodnotový reťazec. Cieľom tohto rozhodnutia je ešte viac obmedziť ruské schopnosti generovať príjmy z predaja plynu a ropy. Rozhodnutie o sankciách bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
Osoby zaradené na „čierny zoznam“ sú podnikatelia priamo alebo nepriamo prepojení s významnými ruskými štátnymi ropnými spoločnosťami Rosnefť a Lukoil. Spolu s „potrestanými“ subjektmi sú zapojení do činnosti hospodárskeho sektora, ktorý poskytuje vláde Ruskej federácie značný zdroj príjmov.
Ide aj o spoločnosti, ktoré kontrolujú plavidlá prepravujúce ropu alebo ropné produkty s pôvodom v Rusku alebo vyvážané z Ruska, pričom zatajujú skutočný pôvod ropy a zároveň sa dopúšťajú nelegálnych a vysokorizikových prepravných praktík.
Sankcionované subjekty sú prepravné spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch, vo Vietname a v Rusku, ktoré vlastnia alebo riadia tankery, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia zavedené EÚ alebo inými krajinami. Ide o tankery vnímané ako súčasť ruskej tieňovej flotily, ktoré prepravujú ropu alebo ropné produkty.
Osoby pridané na sankčný zoznam podliehajú zmrazeniu aktív na pôde EÚ, pričom občania a spoločnosti z EÚ majú zakázané im poskytovať finančné prostriedky. Vzťahuje sa na ne aj zákaz cestovania v priestore Únie a tranzitu cez jej členské štáty.
Sankcie sa už vzťahujú na viac ako 2600 osôb a hospodárskych subjektov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
