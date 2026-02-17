< sekcia Ekonomika
EÚ rozšírila zoznam daňových rajov o Vietnam a ostrovy Turks a Caicos
Ázijská krajina a ostrovy v Karibiku nedodržiavajú medzinárodne dohodnuté štandardy pre daňovú transparentnosť a spravodlivé zdaňovanie, uviedol Brusel vo svojom odôvodnení.
Autor TASR
Brusel 17. februára (TASR) - Členské štáty EÚ pridali v utorok Vietnam a britské zámorské územia Turks a Caicos na svoj čierny zoznam daňových rajov. Ázijská krajina a ostrovy v Karibiku nedodržiavajú medzinárodne dohodnuté štandardy pre daňovú transparentnosť a spravodlivé zdaňovanie, uviedol Brusel vo svojom odôvodnení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ministri financií a hospodárstva EÚ sa zároveň rozhodli vyradiť z čierneho zoznamu Fidži, Samou a Trinidad a Tobago po tom, čo tieto ostrovné štáty „úspešne vyriešili dlhodobé nedostatky“, uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom po stretnutí. V súčasnosti je na zozname desať krajín alebo daňových území, ktoré sú obviňované z pochybných daňových praktík: Americká Samoa, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Rusko, Turks a Caicos, Americké Panenské ostrovy, Vanuatu a Vietnam. Zahrnutím do čiernej listiny sa EÚ snaží prinútiť dotknuté štáty k náprave.
Zoznam nespolupracujúcich krajín a území vznikol v decembri 2017 po sérii škandálov spojených s fiktívnymi spoločnosťami v daňových rajoch známymi ako Panama Papers a Paradise Papers. Aktualizuje sa dvakrát ročne.
