< sekcia Ekonomika
EÚ rozširuje svoju infraštruktúru umelej inteligencie o šesť tovární
Komisia spresnila, že nové továrne na umelú inteligenciu budú zriadené v Českej republike, Holandsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a Španielsku.
Autor TASR
Brusel 10. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila rozsiahle rozšírenie európskej infraštruktúry umelej inteligencie (AI), pričom k sieti existujúcich tovární na umelú inteligenciu sa pridá šesť nových tovární. Na návrh spoločného podniku EuroHPC sa celkový počet tovární na umelú inteligenciu zvyšuje na 19 v 16 členských štátoch EÚ, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že nové továrne na umelú inteligenciu budú zriadené v Českej republike, Holandsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a Španielsku. Startupom, malým a stredným podnikom a veľkému priemyslu poskytnú priamy prístup k superpočítačom optimalizovaným pre umelú inteligenciu, technické znalosti a prispôsobenú podporu pri vývoji a zavádzaní pokročilých riešení umelej inteligencie.
V poradí už tretia vlna tovární na umelú inteligenciu, podporovaná spoločnými investíciami EÚ a členských štátov vo výške viac ako 500 miliónov eur, rozšíri kapacitu vysokovýkonných výpočtov v Európe a urýchli zavádzanie umelej inteligencie v kľúčových sektoroch ekonomiky.
EÚ a krajiny zúčastnené na spoločnom podniku EuroHPC vyčlenili celkovo vyše 2,6 miliardy eur na iniciatívu tovární a antén umelej inteligencie, čím posilnili ambíciu Európy stať sa popredným kontinentom využívania umelej inteligencie.
Komisia čoskoro oznámi výber takzvaných antén pre továrne na umelú inteligenciu, ktoré budú úzko spolupracovať týmto druhom tovární a ponúknu národným komunitám umelej inteligencie bezpečný prístup na diaľku k superpočítačovej kapacite svetovej úrovne optimalizovanej pre umelú inteligenciu.
Rozšírenie európskej infraštruktúry AI podporuje akčný plán pre kontinentálnu umelú inteligenciu a dopĺňa investície EÚ do budúcich gigatovární umelej inteligencie, čiže rozsiahlych zariadení určených na vývoj a školenie pokročilých modelov umelej inteligencie s cieľom urýchliť zavádzanie AI v európskom hospodárstve a verejnom sektore.
Doterajšie továrne na umelú inteligenciu boli zriadené v: Bulharsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Luxembursku, dve v Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že nové továrne na umelú inteligenciu budú zriadené v Českej republike, Holandsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a Španielsku. Startupom, malým a stredným podnikom a veľkému priemyslu poskytnú priamy prístup k superpočítačom optimalizovaným pre umelú inteligenciu, technické znalosti a prispôsobenú podporu pri vývoji a zavádzaní pokročilých riešení umelej inteligencie.
V poradí už tretia vlna tovární na umelú inteligenciu, podporovaná spoločnými investíciami EÚ a členských štátov vo výške viac ako 500 miliónov eur, rozšíri kapacitu vysokovýkonných výpočtov v Európe a urýchli zavádzanie umelej inteligencie v kľúčových sektoroch ekonomiky.
EÚ a krajiny zúčastnené na spoločnom podniku EuroHPC vyčlenili celkovo vyše 2,6 miliardy eur na iniciatívu tovární a antén umelej inteligencie, čím posilnili ambíciu Európy stať sa popredným kontinentom využívania umelej inteligencie.
Komisia čoskoro oznámi výber takzvaných antén pre továrne na umelú inteligenciu, ktoré budú úzko spolupracovať týmto druhom tovární a ponúknu národným komunitám umelej inteligencie bezpečný prístup na diaľku k superpočítačovej kapacite svetovej úrovne optimalizovanej pre umelú inteligenciu.
Rozšírenie európskej infraštruktúry AI podporuje akčný plán pre kontinentálnu umelú inteligenciu a dopĺňa investície EÚ do budúcich gigatovární umelej inteligencie, čiže rozsiahlych zariadení určených na vývoj a školenie pokročilých modelov umelej inteligencie s cieľom urýchliť zavádzanie AI v európskom hospodárstve a verejnom sektore.
Doterajšie továrne na umelú inteligenciu boli zriadené v: Bulharsku, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Luxembursku, dve v Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)