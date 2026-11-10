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EÚ ruší limit 150 eur pre jednotné kontaktné miesto pre DPH pri dovoze
Komisia zdôraznila, že pre spotrebiteľov táto zmena neznamená zavedenie žiadnej novej dane, zmení sa iba spôsob jej výberu.
Autor TASR
Brusel 10. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala dohodu členských štátov Európskej únie (Rada EÚ), ktorou sa ruší prahová hodnota 150 eur pre jednotné kontaktné miesto pre DPH pri dovoze (IOSS). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Komisia v správe pre médiá pripomenula, že IOSS je systém, ktorý umožňuje online predajcom a trhoviskám vyberať DPH od zákazníkov na mieste predaja a priznávať a platiť ju prostredníctvom jedinej registrácie v EÚ.
Tým sa zosúlaďujú pravidlá DPH s novým colným rámcom pre elektronický obchod a zjednodušuje sa systém DPH pre podniky, pričom sa zároveň zavádzajú silné záruky na obmedzenie rizika podvodov v oblasti DPH.
Komisia zdôraznila, že pre spotrebiteľov táto zmena neznamená zavedenie žiadnej novej dane, zmení sa iba spôsob jej výberu. Ak predajcovia využívajú systém IOSS, DPH je zahrnutá už v cene pri platbe pri pokladni namiesto toho, aby sa platila pri doručení. Doteraz sa tento systém mohol využívať len pre zásielky v hodnote do 150 eur.
Rozhodnutie Rady EÚ završuje balík legislatívnych zmien zameraných na zrušenie limitu 150 eur (prahová hodnota „de minimis“) v oblasti elektronického obchodu. Nadväzuje na reformu DPH v elektronickom obchode z roku 2021 a na minuloročné rozhodnutie zrušiť colný limit pre zásielky nízkej hodnoty. Prijatím týchto zmien sa zosúlaďujú príslušné definície v novom Colnom kódexe EÚ a v legislatívnom rámci pre DPH.
Podľa EK sa systém IOSS ukázal ako úspešný - od svojho zavedenia prispel k výberu DPH v objeme viac ako 21 miliárd eur. Aby sa zabezpečilo, že systém bude naďalej fungovať efektívne, prijaté nové pravidlá nadobudnú účinnosť až vtedy, keď bude plne funkčné Colné dátové centrum EÚ (EU Customs Data Hub), ktoré disponuje vylepšenými nástrojmi na posudzovanie rizík a boj proti podvodom.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia v správe pre médiá pripomenula, že IOSS je systém, ktorý umožňuje online predajcom a trhoviskám vyberať DPH od zákazníkov na mieste predaja a priznávať a platiť ju prostredníctvom jedinej registrácie v EÚ.
Tým sa zosúlaďujú pravidlá DPH s novým colným rámcom pre elektronický obchod a zjednodušuje sa systém DPH pre podniky, pričom sa zároveň zavádzajú silné záruky na obmedzenie rizika podvodov v oblasti DPH.
Komisia zdôraznila, že pre spotrebiteľov táto zmena neznamená zavedenie žiadnej novej dane, zmení sa iba spôsob jej výberu. Ak predajcovia využívajú systém IOSS, DPH je zahrnutá už v cene pri platbe pri pokladni namiesto toho, aby sa platila pri doručení. Doteraz sa tento systém mohol využívať len pre zásielky v hodnote do 150 eur.
Rozhodnutie Rady EÚ završuje balík legislatívnych zmien zameraných na zrušenie limitu 150 eur (prahová hodnota „de minimis“) v oblasti elektronického obchodu. Nadväzuje na reformu DPH v elektronickom obchode z roku 2021 a na minuloročné rozhodnutie zrušiť colný limit pre zásielky nízkej hodnoty. Prijatím týchto zmien sa zosúlaďujú príslušné definície v novom Colnom kódexe EÚ a v legislatívnom rámci pre DPH.
Podľa EK sa systém IOSS ukázal ako úspešný - od svojho zavedenia prispel k výberu DPH v objeme viac ako 21 miliárd eur. Aby sa zabezpečilo, že systém bude naďalej fungovať efektívne, prijaté nové pravidlá nadobudnú účinnosť až vtedy, keď bude plne funkčné Colné dátové centrum EÚ (EU Customs Data Hub), ktoré disponuje vylepšenými nástrojmi na posudzovanie rizík a boj proti podvodom.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)