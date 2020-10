EÚ s veľkým úspechom začala budovať trh so spoločnými dlhopismi

Brusel/Londýn 24. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) minulý týždeň zrealizovala prvé emisie sociálnych dlhopisov, pričom dopyt po nich bol rekordný.



Európska komisia (EK), ktorá emitovala spoločné dlhopisy EÚ, zaznamenala už pri štarte vydávania spoločného dlhu na financovanie obnovy po koronakríze z globálneho hľadiska rekordný záujem. Išlo o emisie dvoch dlhopisov, 10- a 20-ročných, v celkovej hodnote 17 miliárd eur. Dopyt na úrovni 233 miliárd eur takmer 14-násobne prekonal ponuku.



Boli to prvé emisie takzvaných sociálnych dlhopisov, ktorými odštartovala financovanie programu SURE na podporu zamestnanosti v mimoriadnych situáciách. Sociálne dlhopisy patria medzi takzvané udržateľné dlhopisy, tento segment dlhopisového trhu aktuálne zažíva rýchly rast, pričom EÚ ponúkla doteraz najväčšiu emisiu. Príčinami záujmu o takéto dlhopisy sú globálna klimatická kríza a pandémia nového koronavírusu.



Podľa expertov je teraz otázkou, či bude podobne veľký záujem aj o ďalšie spoločné dlhopisy EÚ, ktorá má ambiciózny plán zvýšiť svoj dlh 15-násobne v priebehu necelého desaťročia. Dôvodom je financovanie programov na pomoc členským štátom bojujúcim s koronakrízou. EÚ, ktorá bola doteraz len malým dlžníkom na úrovni Slovenska, sa tak stane jedným z najväčších emitentov dlhu.



EK plánuje do roku 2026 emitovať dlhopisy v objeme až 850 miliárd eur, čím sa stane jedným z najsilnejších hráčov na kapitálovom trhu. V prípade podobne veľkého záujmu o konvenčné a zelené dlhopisy, ktoré začne EK emitovať od budúceho roka, sa dlhopisy EÚ zrejme nakoniec stanú na globálnej úrovni konkurenciou amerických vládnych dlhopisov.



Portfóliový manažér spoločnosti Pacific Investment Management Company (PIMCO) Konstantin Veit označil stredajšie (21. 10.) emisie za "dobrý štart" na emitovanie spoločného dlhu EÚ v najbližších rokoch. Tohtotýždňovými emisiami si EÚ zabezpečila financovanie takmer už pätiny z celkového objemu 100 miliárd eur pandemického programu na podporu zamestnanosti.



Podľa manažéra firmy AllianceBernstein Johna Taylora sú tieto nové cenné papiere EK atraktívnou alternatívou k iným európskym dlhopisom. Navyše, Európska centrálna banka (ECB) môže nakúpiť až 50 % z ich objemu. "Investori sa pozerajú na záväzok týkajúci sa kvantitatívneho uvoľňovania a očakávajú, že sa rozšíri," uviedol Taylor.



Plán obnovy, emisie spoločných dlhopisov a záujem o ne sú faktory, ktoré podporujú dôveru v stabilitu a aktíva EÚ, uviedol stratég spoločnosti Mizuho International Peter Chatwell. Očakáva, že emisie spoločných dlhopisov podporia euro, ktorého kurz sa na budúci rok podľa neho dostane na 6-ročné maximum 1,30 USD/EUR.



"Európa má extrémne lacnú menu, výrazne vylepšený fiškálny rámec a pseudo fiškálnu úniu, centrálnu banku, ktorá už rozumie, aká dôležitá je menová politika pri znižovaní nerovnováh v eurozóne, a teraz aj dlhopisový trh, ktorý naberá na objeme," povedal Chatwell.



Podľa Veita tieto nové dlhopisy EÚ by sa mohli obchodovať na rovnakej úrovni ako dlh Francúzska. Výnosy 10-ročných francúzskych dlhopisov sa aktuálne nachádzajú na úrovni -0,33 %.



Spoločné dlhopisy EÚ, ktorých emisie sa pripravujú, sú určené na financovanie dočasných programov na zmiernenie následkov pandémie a podporu obnovy. Niektorí experti predpokladajú, že EÚ bude aj po ich skončení pokračovať vo vydávaní spoločného dlhu. Hlavnou výzvou pre EÚ je vybudovanie dostatočne širokého trhu, ktorý by zahŕňal celú škálu rôznych produktov vrátane konvenčných dlhopisov, zelených cenných papierov a sociálnych dlhopisov.