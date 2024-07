Brusel 19. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) sa chystá uvaliť dočasné clá na čínsku bionaftu po tom, čo zistila, že sa predáva na trhoch v európskom bloku za nespravodlivo nízke ceny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európska komisia, ktorá dohliada na obchodnú politiku EÚ, podľa dokumentu zverejneného v piatok, na základe vyšetrovania navrhla stanoviť dočasné clá vo výške od 12,8 do 36,4 %. Zaviesť ich majú v polovici augusta.



Vyšetrovanie má pokračovať do februára, kedy by mohli byť stanovené konečné clá na päť rokov. EÚ už zaviedla dočasné clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne pre nespravodlivé dotácie.



V prípade bionafty sú navrhované clá vo výške 12,8 % pre produkty EcoCeres Group, 36,4 % pre produkty spoločnosti Jiaao Group vrátane Zhejiang Jiaao Enproenergy Co a 25,4 % pre export spoločnosti Zhuoyue Group vrátane Longyan Zhuoyue New Energy Co.



Európska rada pre bionaftu (EBB), ktorá podala sťažnosť, začiatkom tohto mesiaca uviedla, že záplava lacnej bionafty z Číny má ničivý vplyv na produkciu EÚ.



Spoločnosť Chevron Renewable Energy Group už preto prepustila zamestnancov v Nemecku, koncern Shell pozastavil výstavbu v holandskom závode, BP pozastavil projekt v Nemecku a Argent Energy zatvorila biorafinériu, uviedla EBB.



"Hoci čínsky dovoz nie je jediným dôvodom týchto rozhodnutí, dumpingová bionafta prispela k ťažkostiam, ktorým výrobcovia čelia," uvádza sa v správe.



Čínske spoločnosti vyviezli v roku 2023 do Európskej únie 1,8 milióna ton bionafty, čo predstavuje 90 % všetkého čínskeho vývozu bionafty.



Európska asociácia pre odpadové a pokročilé biopalivá uviedla, že tieto opatrenia víta a zároveň verí, že povedú k normalizácii trhových podmienok z "extrémne nepriaznivej" situácie od konca roku 2022.