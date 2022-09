EÚ sa dohodla na dani z nadmerných ziskov energetických spoločností

Brusel 30. septembra (TASR) - Ministri členských krajín EÚ zodpovedných za energetiku v piatok na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli prijali balík opatrení na upokojenie energetickej krízy, vrátane zdanenia nadmerných ziskov spoločností vyrábajúcich fosílne palivá, ale dohoda o zastropovaní cien plynu zostala mimo stola. Uvádza to tlačová agentúra AP.



Ministri EÚ dosiahli dohodu o návrhoch Európskej komisie, ktoré by mohli pomôcť získať vyše 140 miliárd eur na pomoc ľuďom a podnikom postihnutých krízou.



Opatrenia zahŕňajú daň z neočakávaných nadmerných ziskov spoločností vyrábajúcich alebo rafinujúcich ropu, plyn a uhlie. Ďalšími dvoma hlavnými prvkami plánu sú dočasný strop tržieb nízkonákladových výrobcov elektriny, čo sa týka veterných, solárnych a jadrových spoločností, ako aj povinnosť pre 27 členských krajín eurobloku znížiť spotrebu elektriny aspoň o 5 % počas špičky.



Text, na ktorom sa dohodli ministri, by mal byť prijatý na budúci týždeň a nadobudnúť účinnosť čo najskôr.



"Toto je len prvá časť skladačky a okamžitá záplata," opísal podľa AP situáciu český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela, ktorý rokovaniam v Bruseli predsedal. Síkela zdôraznil, že balík protikrízových opatrení sa pri tomto "nesmie zastaviť", lebo EÚ je v energetickej vojne s Ruskom a zima sa blíži a preto treba konať hneď teraz, a nie o týždeň alebo o mesiac.



Začiatkom týždňa skupina 15 členských krajín EÚ, vrátane Slovenska, vyzvala eurokomisiu, aby čo najskôr navrhla strop veľkoobchodných cien plynu s cieľom pomôcť domácnostiam a podnikom, ktoré bojujú s vysokými cenami energií.



Ministri o tomto návrhu diskutujú na piatkovom stretnutí, ale podľa AP nedošlo k jednomyseľnej podpore, pričom uvedený návrh blokuje najmä Nemecko.



Európska komisia vo štvrtok vo svojej analýze varovala, že takýto strop by mohol oslabiť schopnosť EÚ zaistiť dostatok dodávok plynu na svetovom trhu. Komisia je však prístupná myšlienke zavedenia cenového stropu pre ruský plyn s cieľom zmierniť dopad krízy a zároveň vyjednávať o nižšej cene plynu s ostatnými dodávateľmi.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)