EÚ sa dohodla na medzinárodnej minimálnej dani pre veľké firmy

Brusel 13. decembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa po dlhej blokáde dohodli na smernici týkajúcej sa presadenia dôležitej medzinárodnej minimálnej dane pre veľké firmy. V pondelok (12. 12.) neskoro večer o tom informovalo české predsedníctvo EÚ po zasadnutí stálych predstaviteľov členských štátov EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cieľom globálnej minimálnej dane je zabrániť firmám, aby presúvali svoje zisky do daňových rajov. Medzinárodné firmy s minimálnym ročným obratom 750 miliónov eur musia podľa nej nezávisle od miesta, kde sídlia, platiť daň vo výške minimálne 15 %. Smernica by sa mala do konca roka 2023 stať súčasťou medzinárodného práva.



Doteraz dohodu na konečnom znení textu blokovalo už len Maďarsko. Niektoré štáty ako Nemecko však v uplynulých dňoch pohrozili Budapešti, že zablokujú schválenie maďarského plánu obnovy. To by malo za následok, že na konci roka by prepadlo 70 % z 5,8 miliardy eur určených pre Maďarsko.



Spoločne so smernicou týkajúcou sa minimálnej dane bol v pondelok večer schválený aj maďarský plán obnovy. Podľa Európskej komisie (EK) sa však peniaze z neho začnú vyplácať až po tom, ako Budapešť splní celkovo 27 podmienok. Tie majú zabezpečiť dodržiavanie štandardov právneho štátu, ale aj to, aby sa peniaze z plánu obnovy nespreneverili.



Na veľkej medzinárodnej reforme zdaňovania firiem sa dohodli EÚ a USA v minulom roku spoločne s ďalšími približne 130 krajinami. Mala by tiež zabezpečiť, aby medzinárodné internetové koncerny, ako napríklad Facebook, neplatili dane len doma, ale aj v štátoch, kde skutočne dosahujú zisky. Na tejto časti reformy sa ešte stále pracuje a jej presadenie je stále ďaleko.