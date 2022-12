EÚ sa dohodla na strope na cenu plynu na 180 eur za MWh

Brusel 19. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) sa po mesiacoch politických sporov dohodla na cenovom strope na veľkoobchodné ceny plynu na úrovni 180 eur za megawatthodinu (MWh). TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Bloomberg.



Ministri energetiky EÚ sa v pondelok dohodli na tom, že za konkrétnych podmienok cena plynu na holandskej burze TTF nebude môcť prekročiť 180 eur za MWh, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



V pondelok sa cena referenčného kontraktu na burze TTF nachádzala na úrovni 110 eur za MWh. V auguste sa dostala až nad 340 eur za MWh.



Takzvaný korekčný mechanizmus pre trh s plynom je dočasným opatrením, ktoré má zabrániť prudkým kolísaniam ceny, a mal by od 15. februára 2023 platiť 1 rok, uviedli pre Bloomberg zdroje oboznámené so záležitosťou. Cenový strop je výrazne nižšie v porovnaní s novembrovým návrhom Európskej komisie (EK).



EK chcela stanoviť strop na úrovni 275 eur za MWh. To je však príliš vysoko na to, aby ochránila členské štáty pred prudkým zdražením plynu, s ktorým sa museli vyrovnať tento rok po tom, ako Rusko po svojom útoku na Ukrajinu obmedzilo dodávky plynu do Európy.



Nový cenový strop začne platiť len v prípade, ak bude cena na plyn na TTF o viac než 35 eur za MWh vyššia v porovnaní s cenou skvapalneného zemného plynu (LNG) na globálnom trhu. Ceny na TTF budú musieť zostať nad 180 eur za MWh a o 35 eur nad cenou LNG tri dni po sebe, aby sa aktivoval korekčný mechanizmus.