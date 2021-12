EÚ sa dohodla s Chorvátskom o kampani v prospech prechodu na euro

Brusel 7. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že spolu s Chorvátskom v pondelok podpísala partnerskú dohodu o organizácii informačných a komunikačných kampaní o prechode na euro v tejto krajine. Podľa tlačovej správy EK ide o súčasť prípravných krokov Chorvátska na vstup do eurozóny.



Dokument na okraji zasadnutia ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v Bruseli popísali výkonný podpredseda EK pre obchod Valdis Dombrovskis, eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni a podpredseda vlády a minister financií Chorvátska Zdravko Marič.



Dohoda o partnerstve je politickým záväzkom eurokomisie podporiť organizáciu informačných a komunikačných kampaní o prechode na euro v Chorvátsku plánovaných od 1. januára 2023 za predpokladu, že krajina splní všetky konvergenčné kritériá pre vstup do eurozóny.



Pondelňajší podpis je základom pre prípravu a podpísanie dohody o poskytnutí grantu, ktorá umožní exekutíve EÚ spolufinancovať komunikačné aktivity týkajúce sa prechodu na euro v Chorvátsku.



Eurozóna má v súčasnosti 19 členských krajín. Okrem Chorvátska o vstup do eurozóny majú záujem aj Bulharsko a Rumunsko. Vlády Českej republiky, Maďarska, Poľska prijatie spoločnej meny odkladajú a Švédsko nespĺňa požadované kritériá. Dánsko uplatňuje doložku o neúčasti (opt-out) stanovenú v protokole pripojenom k Zmluve EÚ, hoci v prípade záujmu môže euro prijať v budúcnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)