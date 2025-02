EÚ sa môže vyhnúť obchodnej vojne s USA, ak zvýši nákupy LNG

Brusel 26. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) sa môže vyhnúť obchodnej vojne s USA len vtedy, ak sa zaviaže k zvýšeniu nákupov amerického skvapalneného zemného plynu (LNG) a obmedzí klimatickú byrokraciu. Vyhlásil to Francois-Régis Mouton, riaditeľ európskej divízie Medzinárodného združenia producentov ropy a zemného plynu (International Association of Oil & Gas Producers, IOGP) pre Politico. TASR o tom informuje na základe správy webu politico.eu.



"Musíme ubezpečiť Američanov, že budeme z dlhodobého hľadiska solídnym nákupcom plynu," povedal Mouton, hlavný lobista priemyslu fosílnych palív v Bruseli.



Európska komisia ponúka nákup väčšieho množstva amerického LNG ako súčasť potenciálnej dohody, ktorá má zabrániť vysokým clám na dovoz z Únie. V rámci plánu na zníženie nákladov na energiu dokonca uvažuje o podpore investícií do zámorských projektov LNG.



Upevnenie pozitívneho vzťahu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom si však tiež bude vyžadovať, aby EÚ zaradila spiatočku v rámci politiky obmedzenia spotreby plynu a plánov na odchod od fosílnych palív, povedal Mouton.



V hľadáčiku amerického ropného a plynárenského priemyslu je nariadenie EÚ o metáne, ktoré bude od dovozcov vyžadovať monitorovanie a nahlasovanie emisií metánu. Od roku 2027 by tieto pravidlá mohli viesť k pokutám pre dovozcov plynu, ak nesplnia normy EÚ. Podľa Moutona tieto pravidlá môžu pokaziť dohodu s Trumpom.



EÚ má zjavne záujem nakupovať viac amerického LNG, "ale zároveň zaviedla reguláciu emisií metánu, ktorá to úplne ohrozuje. Robíme všetko pre to, aby sme reguláciu metánu znovu otvorili," vyhlásil.



Ropný a plynárenský priemysel vycítil zmenu v prístupe a poukázal na rétoriku o "konkurencieschopnosti", ktorú si osvojila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová, keď vlani nastúpila do druhého funkčného obdobia.



"Klíma je pre nás možno existenčnou hrozbou, ale je tu aj mnoho ďalších. Máme hrozby pre našu bezpečnosť. Máme hrozby pre náš priemysel. Preto musíme byť spoľahlivejšími partnermi a rešpektovať Američanov, ktorí majú svoju vlastnú cestu," zdôraznil.



Podľa Moutona by sa Európa mohla niečo naučiť od Trumpa, ktorý má aspoň víziu. "Aká je naša vízia?" spýtal sa na záver šéf IOGP.