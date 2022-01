EÚ sa sporí s Ruskom pre vývozné obmedzenia na výrobky z dreva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 21. januára (TASR) - Európska únia si v piatok v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vyžiada konzultácie s Ruskom týkajúce sa vývozných obmedzení, ktoré ruská strana zaviedla na výrobky z dreva.Európska komisia v správe pre médiá uviedla, že vývozné obmedzenia spočívajú vo výraznom zvýšení vývozných ciel na určité výrobky z dreva a v drastickom znížení počtu hraničných priechodov, cez ktoré sa môžu výrobky z dreva vyvážať.Ruské obmedzenia citeľne poškodzujú drevospracujúci priemysel EÚ, ktorý je odkázaný na vývoz z Ruska, a vedú k značnej neistote na svetovom trhu s drevom.Komisia pripomenula, že od októbra 2020, keď Moskva ohlásila tieto opatrenia, sa EÚ opakovane pokúšala túto situáciu s Ruskom riešiť, ale bezvýsledne. Opatrenia začali platiť v januári 2022.EÚ upozornila, že Rusko sa vo WTO zaviazalo uplatňovať vývozné clá so sadzbou najviac 13 % alebo 15 % na určité množstvá vývozu. Tieto colné kvóty stiahlo a teraz uplatňuje vývozné clá s oveľa vyššou sadzbou vo výške 80 %. Rusko teda nedodržiava svoje záväzky vyplývajúce z práva WTO.K zmenám došlo aj čo sa týka zníženia počtu hraničných priechodov, cez ktoré môže prechádzať ruský vývoz výrobkov z dreva do EÚ, keď z viac ako 30 hraničných priechodov zabezpečujúcich vývoz dreva do Únie Rusko ponechalo iba jeden - hraničný priechod Luttya s Fínskom.Zákazom používania existujúcich hraničných priechodov, na ktorých je technicky možné nakladať s vyvážaným drevom, Rusko porušuje zásadu WTO, ktorá takéto obmedzenia zakazuje.Konzultácie zamerané na urovnanie sporu, o ktoré v piatok EÚ požiadala, sú prvým krokom mechanizmu WTO na urovnávanie sporov. Ak konzultácie nedospejú k uspokojivému riešeniu, EÚ môže požiadať WTO o vytvorenie poroty, ktorá v danej veci rozhodne.