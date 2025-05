EÚ sa na rokovaniach zameria na kritické sektory, chce sa vyhnúť clám

Brusel 27. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) sa snaží urýchliť rokovania o obchode s USA len šesť týždňov predtým, ako vstúpia do platnosti clá vo výške 50 %, ktorými hrozí prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európska komisia, podľa zdrojov oboznámených s jej plánmi, zameria svoju novú stratégiu na kritické sektory, ako aj colné a necolné prekážky. A spojí tiež snahu o riešeniu regulačných prekážok so svojimi plánmi na zjednodušenie pravidiel.



Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič bude rokovať o odvetviach, ako sú oceľ a hliník, automobilový a farmaceutický priemysel, polovodiče a civilné lietadlá, uviedli zdroje pod podmienkou zachovania anonymity. Tieto rozhovory sa uskutočnia súbežne s technickými diskusiami o clách a netarifných prekážkach.



Trump pohrozil EÚ, že jej od 1. júna zvýši clá až na 50 % po tom, ako sa sťažoval, že rokovania postupujú len pomaly a európsky blok sa nespravodlivo zameriava na americké spoločnosti so žalobami a nariadeniami. V nedeľu (25. 5.) však po telefonáte s predsedníčkou Komisie Ursulou von der Leyenovou súhlasil s odkladom ciel do 9. júla, aby umožnil ďalšie rokovania.



Šefčovič v pondelok (26. 5.) telefonoval s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom. Odvetvia, na ktoré sa Šefčovič zameriava, už buď zasiahli americké clá, alebo im hrozia. EÚ navrhla prehĺbenie spolupráce s USA v týchto sektoroch.



Ponuku EÚ z minulého týždňa, v ktorej navrhla tiež vzájomné zníženie ciel na mnohé tovary a spoluprácu pri riešení globálnych výziev, ako aj vzájomné investície a strategické nákupy, však USA odmietli a Trump pohrozil zvýšením ciel. Zdroje zase upozornili, že akékoľvek jednostranné požiadavky USA, ktoré by narušili autonómiu európskeho bloku v regulačných a daňových záležitostiach, zostanú červenými čiarami.



Doterajšie rozhovory sprevádzali viaceré problémy a nesmerovali k nájdeniu tzv. strednej cesty. Európania sa sťažovali, že nie je jasné, čo USA chcú alebo dokonca ani to, kto hovorí za amerického prezidenta. USA zase vyčítajú EÚ, že nespravodlivo cieli žaloby a nariadenia na americké firmy.



EÚ súbežne s prebiehajúcimi rozhovormi s USA pokračuje v príprave protiopatrení, ak by rokovania nepriniesli uspokojivý výsledok. Únia už schválila clá na americký tovar v hodnote 21 miliárd eur v reakcii na Trumpove clá na oceľ a hliník, ktoré zatiaľ odložila, ale môže ich rýchlo zaviesť. Zameriavajú sa na politicky citlivé americké štáty a zahŕňajú poľnohospodárske produkty aj motocykle.



Brusel okrem toho pripravuje clá na ďalšie americké produkty v hodnote 95 miliárd eur ako reakciu na Trumpove „recipročné“ clá a clá na automobily. Budú zamerané na priemyselný tovar vrátane lietadiel Boeing, áut či na bourbon.



Niektoré členské štáty vyzvali EÚ, aby pripravila protiopatrenia voči akémukoľvek ďalšiemu postupu, ktorým hrozí prezident USA, a to aj v oblasti polovodičov a farmaceutického sektora. Mnohí predstavitelia EÚ a členské štáty sa totiž domnievajú, že viaceré Trumpove clá zostanú v platnosti a šance na dobrý obchod zostávajú malé, dodali zdroje.