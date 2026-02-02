< sekcia Ekonomika
EÚ sa nedarí zabezpečiť dodávky surovín pre energetickú transformáciu
Únia v roku 2024 prijala legislatívu, ktorá stanovuje nezáväzné ciele v oblasti diverzifikácie dodávateľov surovín, s cieľom podporiť recykláciu týchto zdrojov a podporiť domácu ťažbu.
Autor TASR
Brusel 2. februára (TASR) - Európskej únii sa napriek pokračujúcemu úsiliu nedarí zabezpečiť dodávky surovín potrebných na prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku, uvádza sa v správe, ktorú zverejnil v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA). TASR o to informuje na základe správy agentúry DPA.
„Bez kritických surovín nebude energetická transformácia, konkurencieschopnosť ani strategická autonómia,“ uviedla vedúca autorka správy Keit Pentus-Rosimannusová, pričom vyjadrila poľutovanie nad pretrvávajúcou závislosťou EÚ od „hŕstky krajín“. „Preto je nevyhnutné, aby EÚ zmenila svoju hru a znížila svoju zraniteľnosť v tejto oblasti,“ zdôraznila.
Únia v roku 2024 prijala legislatívu, ktorá stanovuje nezáväzné ciele v oblasti diverzifikácie dodávateľov surovín, s cieľom podporiť recykláciu týchto zdrojov a podporiť domácu ťažbu. Európske spoločenstvo za posledných päť rokov podpísalo príslušné dohody so 14 krajinami mimo Európy, avšak „dovoz z týchto partnerských krajín medzi rokmi 2020 a 2024 klesol v prípade približne polovice skúmaných surovín“, upozornil EDA. Všíma si tiež, že rokovania s USA boli v roku 2024 pozastavené a dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a štyrmi juhoamerickými krajinami zo združenia Mercosur ešte nie je ratifikovaná.
Úsilie EÚ v oblasti recyklácie sa zase nepodarilo rozbehnúť pre „vysoké náklady na spracovanie, malé dostupé množstvá a technologické a regulačné prekážky, ktoré bránia konkurencieschopnosti“, uviedol ďalej EDA. V prípade rozširovania domácej ťažby správa upozorňuje, že môže trvať až 20 rokov, kým sa ťažobné projekty uvedú do prevádzky, a že existujúce spracovateľské kapacity sa zatvárajú z dôvodu vysokých nákladov na energie.
„Bez kritických surovín nebude energetická transformácia, konkurencieschopnosť ani strategická autonómia,“ uviedla vedúca autorka správy Keit Pentus-Rosimannusová, pričom vyjadrila poľutovanie nad pretrvávajúcou závislosťou EÚ od „hŕstky krajín“. „Preto je nevyhnutné, aby EÚ zmenila svoju hru a znížila svoju zraniteľnosť v tejto oblasti,“ zdôraznila.
Únia v roku 2024 prijala legislatívu, ktorá stanovuje nezáväzné ciele v oblasti diverzifikácie dodávateľov surovín, s cieľom podporiť recykláciu týchto zdrojov a podporiť domácu ťažbu. Európske spoločenstvo za posledných päť rokov podpísalo príslušné dohody so 14 krajinami mimo Európy, avšak „dovoz z týchto partnerských krajín medzi rokmi 2020 a 2024 klesol v prípade približne polovice skúmaných surovín“, upozornil EDA. Všíma si tiež, že rokovania s USA boli v roku 2024 pozastavené a dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a štyrmi juhoamerickými krajinami zo združenia Mercosur ešte nie je ratifikovaná.
Úsilie EÚ v oblasti recyklácie sa zase nepodarilo rozbehnúť pre „vysoké náklady na spracovanie, malé dostupé množstvá a technologické a regulačné prekážky, ktoré bránia konkurencieschopnosti“, uviedol ďalej EDA. V prípade rozširovania domácej ťažby správa upozorňuje, že môže trvať až 20 rokov, kým sa ťažobné projekty uvedú do prevádzky, a že existujúce spracovateľské kapacity sa zatvárajú z dôvodu vysokých nákladov na energie.