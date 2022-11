EÚ sa nedohodla na cenovom strope na ruskú ropu

Brusel 28. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) sa v pondelok nedokázala dohodnúť na cenovom strope na ruskú ropu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predstavitelia vlád členských štátov EÚ sa v pondelok nedohodli na cenovom strope na ruskú ropu dopravenú po mori. Poľsko totiž požaduje stanovenie stropu nižšie, čo by obmedzilo možnosti Moskvy financovať svoju útočnú vojnu na Ukrajine, uviedli pre Reuters diplomatické zdroje.



"Dohoda nie je," uviedol jeden zo zdrojov. Dodal, že texty právnych dokumentov sú už dohodnuté, ale Poľsko stále nesúhlasí s navrhovanou cenou.



Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 podľa mediálnych správ z minulého týždňa navrhla cenový strop na ruskú ropu v pásme 65 až 70 USD (62,12 až 66,90 eura) za barel (159 litrov). G7 by mala zaviesť strop na cenu ruskej ropy dopravovanej po mori 5. decembra. Opatrenie je súčasťou sankcií proti Rusku s cieľom znížiť jeho príjmy z exportu ropy, ktorými financuje vojnu na Ukrajine.



Okolo 70 % až 85 % ruského exportu ropy sa transportuje tankermi. Cieľom cenového stropu je zabrániť, aby dopravné firmy rovnako ako poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti manipulovali s ruskou ropou kdekoľvek na svete, ak by sa predávala nad maximálnou cenou stanovenou skupinou G7 a jej spojencami. Keďže kľúčové prepravné a poisťovacie firmy sídlia v krajinách G7, cenový strop by Moskve spôsobil veľké problémy, ak by chcela predávať ropu za vyššiu cenu.



Produkčné náklady sa odhadujú približne na 20 USD na barel, takže Rusko by ropu naďalej mohlo predávať so ziskom, čím by sa zabránilo ďalším výpadkom na globálnom trhu.



(1 EUR = 1,0463 USD)